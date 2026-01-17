學校午餐免費但營養好吃嗎？基市府：營養師密度最高 廚師入校輔導

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處表示，學生午餐會透過營養師設計菜單，選用國產溯源食材把關；圖為去年暑假安排飯店主廚授課入校輔導，精進學校午餐品質。圖／取自教育處臉書粉絲頁
115學年度起基隆市國中小營養午餐免費，有議員認為，營養午餐的重點不是費用誰付，而是如何讓學生吃得營養和開心。基市府教育處今天表示，基隆學校營養師密度全國各縣市最高，設計菜單並慎選食材把關，未來也將安排廚藝顧問到校輔導，精進午餐品質。

無黨籍基隆市議員陳冠羽說，「免費」只是起點，不是終點，基隆營養午餐政策不能只談補助，制度、人力到設備都應補強，才能讓孩子吃得健康、吃得開心。

陳冠羽指出，部分國小及幼兒園廚房設備老舊、空間狹小，限制料理方式並直接影響餐點品質，相關改善工程刻不容緩。多數承辦午餐教師並未具備餐飲或團膳管理背景，若缺乏制度性輔導，將影響行政效率與餐點品質。

陳冠羽促請市府成立午餐輔導會、推動營養師員額法制化、補足學校午餐秘書人力，以提供更完善的專業支援，協助學校穩定推動午餐業務。

民進黨籍議員許睿慈也是營養師，她認為校園午餐的核心問題不在經費，而是缺乏清楚及可被一致遵守的健康營養飲食指引，食材該怎麼選、哪些食材不適合孩子長期攝取，缺乏明確的專法與制度規範。現行制度多著重食材溯源，但無法限制食品的加工程度。

校園午餐免費政策成為話題，許睿慈建議引入「飲食紅綠燈」原則，以負面表列或禁制規範的方式，清楚載明哪些食材不得出現在學生餐食中。同時搭配料理頻率與攝取比例規範，讓怎麼吃、多久吃一次有明確依據。

教育處表示，學校透過營養師設計菜單，選用國產溯源食材，持續為營養與食安把關。市府未來也將專案邀集廚藝顧問團隊到校輔導，今年8月暑假期間，就曾邀請HACCP專業團隊辦理衛生講習與校內輔導，強化衛生流程與職業安全，也有邀請飯店主廚授課，提升廚房工作者烹調技巧和創意發想。

教育處說，基隆學校午餐自治條例及配套法規已建立完整系統，營養師與廚工待遇已提升到與新北市齊平，廚工寒暑假更給半薪。廚房整修持續進行，如武崙國小補助改善廚房排煙設備，正濱國小全面翻新。因應免費午餐政策的專業人力編制、待遇與制度，將持續整合家長與各界意見規畫。

