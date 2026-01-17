市府補助285萬 台南協進國小「協進館」更換全新專業籃球地墊
台南市中西區協進國小協進館籃球場完成地面全面更新，市府體育局補助285萬元，將原有老舊木質地板汰換為PVC專業籃球地墊，提升運動安全與使用品質，今天舉辦啟用典禮及少年籃球交流賽，展現基層籃球活力。
體育局指出，協進館長期作為校內體育教學、籃球訓練及各項活動場地，原地板使用年久出現老化情形，影響運動安全。此次更新採用具彈性、防滑及吸震效果的PVC運動地墊，可有效降低運動傷害風險，提升學童與選手在場上的安全與舒適度。
為慶祝場地整建完成，協進國小舉辦「協進館球場啟用暨少年籃球交流賽」，體育局長陳良乾到場主持啟用儀式，與家長會、師生及參賽隊伍共同見證場地升級成果。交流賽邀請台南、高雄地區共9支球隊參與，透過比賽交流，促進校際情誼，也讓學童實際體驗全新場地。
參賽球員表示，新鋪設的PVC地墊踩踏穩定，急停變向時不易打滑，彈性與吸震效果明顯，長時間比賽後膝蓋與腳踝負擔降低，整體比賽品質明顯提升。
陳良乾表示，校園運動場地整建是市府持續推動的重要工作，未來將持續投入資源改善校園運動設施，支持學校發展體育教育與賽事活動，透過安全完善的運動環境，培養學生運動習慣，為台南基層體育發展打下更穩固的基礎。
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪數A／比去年難出現「魔王題」 考生哀號：寫不完
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言