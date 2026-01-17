市府補助285萬 台南協進國小「協進館」更換全新專業籃球地墊

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區協進國小協進館球場啟用，並舉辦少年籃球交流賽。圖／台南市體育局提供
台南市中西區協進國小協進館籃球場完成地面全面更新，市府體育局補助285萬元，將原有老舊木質地板汰換為PVC專業籃球地墊，提升運動安全與使用品質，今天舉辦啟用典禮及少年籃球交流賽，展現基層籃球活力。

體育局指出，協進館長期作為校內體育教學、籃球訓練及各項活動場地，原地板使用年久出現老化情形，影響運動安全。此次更新採用具彈性、防滑及吸震效果的PVC運動地墊，可有效降低運動傷害風險，提升學童與選手在場上的安全與舒適度。

為慶祝場地整建完成，協進國小舉辦「協進館球場啟用暨少年籃球交流賽」，體育局長陳良乾到場主持啟用儀式，與家長會、師生及參賽隊伍共同見證場地升級成果。交流賽邀請台南、高雄地區共9支球隊參與，透過比賽交流，促進校際情誼，也讓學童實際體驗全新場地。

參賽球員表示，新鋪設的PVC地墊踩踏穩定，急停變向時不易打滑，彈性與吸震效果明顯，長時間比賽後膝蓋與腳踝負擔降低，整體比賽品質明顯提升。

陳良乾表示，校園運動場地整建是市府持續推動的重要工作，未來將持續投入資源改善校園運動設施，支持學校發展體育教育與賽事活動，透過安全完善的運動環境，培養學生運動習慣，為台南基層體育發展打下更穩固的基礎。

