暖心學長開放蘿蔔田 雲林民生國小下田「拔」出好彩頭

雲林縣林內鄉民生國小校友黃炎龍，為回饋母校，昨無償提供自家栽種的白蘿蔔田，邀請全校近50名師生、家長下田體驗採收，感受「現採」的滋味，他今受訪表示，與其單純捐贈物資，不如讓學弟妹實際走進田間，體會農民耕作的辛苦，相信採收回去的白蘿蔔會特別甜。

黃炎龍在稻田收割後，栽種白蘿蔔，近日已可採收，他原想全數捐出，經縣議員張維崢牽線，決定無償提供母校師生體驗採收。

民生國小全校學生昨天總動員，在老師指導下親自將一顆顆飽滿的白蘿蔔拔出土壤，不少學生是首次下田，因用力不當，不少白蘿蔔還沒出土就「斷頭」。

黃炎龍表示，自己畢業多年，今年白蘿蔔盛產、品質良好，經縣議員張維崢建議及牽線，他認為與其單純捐贈物資，不如讓學弟妹實際走進田間，體會農民耕作的辛苦，也期盼這份象徵好兆頭的心意，為母校帶來校運昌隆、學子學業精進。

民生國小校長蔡正龍指出，此次活動正是推動食農教育的最佳示範。學生透過親手拔蘿蔔，不僅認識作物的生長環境，更在實作中學習感恩與惜福。

昨天採收的白蘿蔔部分交由學校廚房入菜，成為營養午餐的一部分，其餘則讓學生帶回家與家人分享，完成「從產地到餐桌」的完整學習歷程。 雲林縣林內民生國小全校師生到校友的蘿蔔田體驗採收。圖／民生國小提供 雲林縣林內民生國小全校師生到校友的蘿蔔田體驗採收。圖／民生國小提供