僑泰高中雙語班傳捷報！5學子前進世界百大名校 打破校史紀錄

台中僑泰高中傳捷報，雙語國際班即將迎來第二屆畢業生，在雙聯學制豐富資源的協助下，今年已有5名學生錄取世界百大名校，打破校史紀錄，也震撼各界。

校長温順德說，僑泰4年前開辦雙語國際班，與加拿大私中布萊斯學院合作，共推台加雙聯學制，學生修畢6門線上課程，畢業後即同時取得台灣與加拿大安大略省高中文憑，可以線上課程成績，申請美、英、澳、港、新等世界頂尖大學。去年又與紐西蘭奧克蘭大學國際學院簽約，搭配校內雙語課程，讓學生預修大學學分，提前與國際接軌。去年首屆畢業生，即有3位錄取世界百大名校，今年首波申請更有5人錄取，印證卓越的辦學績效。

雙語國際班學生黃靖筌，共錄取5所世界名校，他選擇念澳洲蒙納許大學教育系。他說，學校規畫了許多特色課程及國際交流活動，要針對專題共同探索，讓他學到溝通技巧，並耐心聆聽與深入思考，合作朝目標前進。很感謝僑泰與布萊斯學院師長的引導，讓他勇敢追夢。

雙語國際班學生吳承恩也拿到5所名校入場券，選擇念澳洲蒙納許大學物理治療系。他說，申請國外大學明知曲折卻又必須不斷前進的歷程，這是一段重新認識自己的過程。

黃邦益則說，他國中時曾一度心情低落，從中國大陸回台求學，在僑泰雙語國際班就讀期間，就立下赴美求學的目標，並善用有限的時間，全力投入托福準備與海外學校申請。過程艱辛，但每向前一步都讓自己更加成熟，終於如願錄取第一志願波士頓大學化學系。

應英科的黃榆潔錄取排名65的紐西蘭奧克蘭大學媒體與螢幕研究系。她說，高三時前往紐西蘭奧克蘭大學修習預科，語言與文化的差是嚴峻的挑戰，也讓她備感挫折，所幸在適應新環境後，學會獨立思考，並主動開口溝通，更堅定自己的目標。 僑泰高中傳捷報，3名台加雙聯學制學生錄取世界百大。圖／僑泰高中提供 僑泰高中傳捷報，今年已有5名學生錄取世界百大名校。圖／僑泰高中提供