影／午餐要營養又健康 王婉諭籲速審「學校供餐法」

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
時代力量主席王婉諭（右三）上午偕同中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信（左起）、全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華、大享食育協會秘書長黃嘉琳、台灣家長教育聯盟理事長王醒之等五大領域代表舉行記者會，提出三項訴求。記者陳正興／攝影
針對多數縣市已跟進營養午餐全面免費政策，卻疏於討論如何提升與監督營養午餐品質，時代力量黨主席王婉諭上午偕同產業、教師、營養、教育與家長等五大領域代表舉行記者會，提出三項訴求，制定合理餐費價格、補足校園營養師人力、儘速通過「學校供餐法」讓午餐兼具營養健康與教育意義。時代力量呼籲，校園午餐不能只停留在免費與否的爭辯，必須正視長期缺乏法律規範導致的結構性問題，讓營養午餐回歸專業治理。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，免費營養午餐不只是費用由誰負擔的問題，更關鍵的是制度是否到位。餐費應有明確定額與供餐規格，每年餐費的調整，應建立明確、可預期的機制，讓學校能因應物價與品質需求；同時也必須補足營養師人力、廚工待遇與廚房設備。此外，保留家長加價的彈性，讓各校依需求調整內容，更符合多元化的校園午餐現況。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，樂見地方政府願意減輕家長負擔，但也特別提醒免費午餐可能衍生的教育經費排擠問題，負責任的免費午餐政策應奠基於良好的整體教育預算規劃與評估，教育行政單位應更謹慎地檢討教育經費編列的合理性及優先順序，並落實教育經費零排擠。他指出，學校午餐運作仰賴多方人力專業協作，若免費午餐政策忽視人力配置與合理待遇，品質終將無以為繼。他呼籲應給予充足營養師配置、廚工合理薪資、午餐秘書合理的減授課時數與職務加給，更建議要朝向行政專職化發展。

中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華示警，全台青少年肥胖率達 1/3、近 20% 已處於糖尿病前期，健康危機迫在眉梢。她指出，目前全台近 180 萬中小學生，營養師卻不到 700 位，平均一人要負擔 2500 位學生的營養，專業人力嚴重不足。她強調，校園營養師的重要性不只是把關營養午餐品質，更是教會學生如何選擇正確的食物，讓孩子有健康的人生。

王婉諭強調「無好地基，著起無好厝。」 一個負責任的政治人物，不該只會開支票，而應提出解決方案。她要求立法院盡速通過「學校供餐法」，建立合理的調價機制、落實專業人力編制、明確權責劃分，讓營養午餐從「政治喊價」回歸「專業治理」。這才是對家長、對下一代最負責任的交代。

營養午餐 營養師 人力 王婉諭

