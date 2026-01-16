南台科大發表產學研發「外泌體」成果 技術交日本團隊實驗

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大與台灣外泌體公司產學研合作，在嘉義長庚、嘉南大學完成藥理、動物臨床實驗，今天舉辦「成果交付發表會」。記者周宗禎／攝影
南台科大與台灣外泌體公司產學研合作，在嘉義長庚、嘉南大學完成藥理、動物臨床實驗，今天舉辦「成果交付發表會」，宣布共同研發「成功突破六種植物外泌體高純度製程及NK外泌體腎病修復關鍵技術」，對眼角膜損傷癒合、抗菌、關節炎抑制等都有良好效果。

外泌體應用興起，台灣多家公司投入研發。但很多人誤以為幹細胞衍生、萃取的外泌體是醫美、保健產品。南台科大表示，這項產學核心製程與研發數據，將先由合作的日本團隊與熊本醫大人體實驗、後續規畫量產，台灣是重要市場。

校方表示，生科所特聘教授褚俊傑實驗室團隊在發酵工程、分離純化與製程放大等核心環節與業界密切協作，逐步建構可複製、可量產的標準化製程。特別是植物外泌體技術有活性保存不易與放大量產困難等產業瓶頸，建構具穩定性與產線可行性製程平台，完成小球藻、周氏扁藻、滸苔、植物乳酸菌、靈芝及國蘭等六種物種的製程參數與品質控制標準化。

相關數據顯示，該製程在維持外泌體關鍵生理活性方面具良好表現，抗氧化、組織修復與生理機能調節等指標取得具體成果，已成公司後續產品研發與應用重要技術基礎。

校方指出，這次成果源自南台與業界穩定合作。研發初期即由產業端提出實際製程與產品需求，學校研究團隊則依產業規格進行技術設計與驗證，並同步導入研究生與高階技術人才參與研發，形成「需求導向研發X人才共培」的合作架構，有效縮短學研成果從實驗室到產線的轉譯時程。

除植物外泌體產業應用，校方也與業者攜手針對慢性腎臟病，研究團隊動物實驗發現 NK外泌體具免疫調節與抗發炎潛力，可有效降低腎臟發炎反應並減緩腎絲球與腎小管結構損傷，展現腎病修復與精準醫療領域轉譯應用潛力，並為後續臨床前研究奠定基礎。

校方指出，關鍵技術完成驗證後校方與業者共同建構研發數據與製程模型，業者已導入日本熊本 KAiTA人工智慧科技園區自動化量產產線建置重要依據。此成果象徵雙方研發合作成熟，更代表學校與企業攜手打造的技術成果，實質進入國際產業與法規體系。

學術副校長王振乾表示，南台科大與業者深度合作，充分展現技職體系在前瞻生醫研發與高階人才培育上的關鍵價值。雙方將持續以產業需求為核心，深化再生醫療、生醫製程與精準醫療等領域研究，並透過產學共培與跨國合作機制，培育具國際視野與實務能力的研發人才，進一步強化台灣生技產業國際競爭力。

