從幼兒園開始補習…學測生英文「斷崖式下降」求助 網教秘訣：搭配情境
一名高中生在臉書社團「高中學習討論群」表示，自己從幼兒園開始就補英文，到現在高三了，英文卻一直在斷崖式下降，身為學測生，之前的英文模考和歷屆試題都只有後標，不過近期已進步到均標。
原PO表示自己不討厭英文，也不怕和外國人對話，但單字量不夠、翻譯也很「台」，已經嘗試過各種方式背單字，但考試時就是想不起來中文意思，而且原PO讀英文也不單單只是為了考試，是真的想成為可以用英語流暢對話的人，也預計學測後還會再去補英文，想詢問網友們都是怎麼讀英文的。
針對原PO背單字的問題，許多人點出「單字」要搭配「情境」，建議多閱讀文章，而非只單純背單字，「多閱讀英文文章，從上下文、情境去認識英文字彙」、「單字不會運用，因為純粹記憶『單字』是沒辦法知道這個字詞如何有效運用的，建議至少要搭配例句與觀察」、「背單字用英英字典背，不建議英漢字典，字典裡的例句會教你用法，要用句子去記單字，單字才能活用」。
也有人以學英文的目的作為分析，「以學測為目標：建議高頻單字用背的，其他的別勉強，多閱讀看雜誌；以流暢對話為目標：不用使用很困難的單字，但必須要對句子的架構熟悉，才容易產出，不用使用長句，主詞、動詞、受詞、基本句就可以」、「若現在高三，練習的素材跟方式要調整，會建議除了閱讀外，用適合的『翻譯題本』以『文法工具書』去反向強化記憶單字與順道培養句子產出流暢性」。
