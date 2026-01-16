快訊

經典賽／日本再公布11人沒大聯盟3球星 監督解釋為何源田壯亮入選

1月4G、5G便宜資費懶人包／5G月租費翻轉比4G划算！399、549元用量更多

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

從幼兒園開始補習…學測生英文「斷崖式下降」求助 網教秘訣：搭配情境

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

一名高中生在臉書社團「高中學習討論群」表示，自己從幼兒園開始就補英文，到現在高三了，英文卻一直在斷崖式下降，身為學測生，之前的英文模考和歷屆試題都只有後標，不過近期已進步到均標。

原PO表示自己不討厭英文，也不怕和外國人對話，但單字量不夠、翻譯也很「台」，已經嘗試過各種方式背單字，但考試時就是想不起來中文意思，而且原PO讀英文也不單單只是為了考試，是真的想成為可以用英語流暢對話的人，也預計學測後還會再去補英文，想詢問網友們都是怎麼讀英文的。

針對原PO背單字的問題，許多人點出「單字」要搭配「情境」，建議多閱讀文章，而非只單純背單字，「多閱讀英文文章，從上下文、情境去認識英文字彙」、「單字不會運用，因為純粹記憶『單字』是沒辦法知道這個字詞如何有效運用的，建議至少要搭配例句與觀察」、「背單字用英英字典背，不建議英漢字典，字典裡的例句會教你用法，要用句子去記單字，單字才能活用」。

也有人以學英文的目的作為分析，「以學測為目標：建議高頻單字用背的，其他的別勉強，多閱讀看雜誌；以流暢對話為目標：不用使用很困難的單字，但必須要對句子的架構熟悉，才容易產出，不用使用長句，主詞、動詞、受詞、基本句就可以」、「若現在高三，練習的素材跟方式要調整，會建議除了閱讀外，用適合的『翻譯題本』以『文法工具書』去反向強化記憶單字與順道培養句子產出流暢性」。

學測 英文 單字 英語 高中生

延伸閱讀

115學測倒數一天！頂大生分享「當天複習」經驗 曝3階段心法：這點是大忌

學測17到19日登場 16日下午2時開放看考場

考生注意！大學學測周六登場 16日下午2至4時開放看考場

大學學測後天登場 新北開放部分考場周邊紅線臨停方便家長接送

相關新聞

從幼兒園開始補習…學測生英文「斷崖式下降」求助 網教秘訣：搭配情境

一名高中生在臉書社團「高中學習討論群」表示，自己從幼兒園開始就補英文，到現在高三了，英文卻一直在斷崖式下降，身為學測生，之前的英文模考和歷屆試題都只有後標，不過近期已進步到均標。

雄中地理期末考震撼！考卷全英文開場 高二生認栽：不愧三幻神之首

高雄市立高雄中學（雄中）高二地理期末考昨(15)日在Threads引發熱議，一名雄中學生po出考卷內容，開頭直接以全英文出題，內容從「南亞的綠色革命」切入，英文題目比例高達整張考卷的五分之一，讓不少學生當場傻眼，直呼：「這到底是地理考試還是英文閱讀測驗？」

南台科大發表產學研發「外泌體」成果 技術交日本團隊實驗

南台科大與台灣外泌體公司產學研合作，在嘉義長庚、嘉南大學完成藥理、動物臨床實驗，今天舉辦「成果交付發表會」，宣布共同研發...

營養午餐免費 全教總憂影響品質

近日全台吹起「營養午餐免費潮」，許多縣市紛紛跟進。但多個團體對此表達憂心，認為免費午餐恐淪選舉政治支票，進而排擠其他教育...

許效舜結合三千宮投入學童課後照顧行列 謝國樑感謝共同陪伴孩子成長

基隆市中山區三千宮今天啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」，以港西國小為起點，投入學童放學後，家長接回前的課後照顧工作。...

守護瀕危植物 山海圳起點打造「貝克氏鹽草生態詩牆」

守護山海圳國家綠道珍稀海草棲地，同時活化台江文化路徑，社大台江分校與安南區公所攜手合作，邀請崑山科技大學空間設計系師生，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。