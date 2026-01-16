雄中地理期末考震撼！考卷全英文開場 高二生認栽：不愧三幻神之首
高雄市立高雄中學（雄中）高二地理期末考昨(15)日在Threads引發熱議，一名雄中學生po出考卷內容，開頭直接以全英文出題，內容從「南亞的綠色革命」切入，英文題目比例高達整張考卷的五分之一，讓不少學生當場傻眼，直呼：「這到底是地理考試還是英文閱讀測驗？」
雄中學生在Threads分享考卷內容並發文：「開局即終局，謝謝張國周老師，你讓我知道你的極限不只於此，出了一大堆跟這次無關的東西，夢到什麼出什麼，不愧是雄中三幻神之首。」相關貼文迅速引發熱議，不少網友笑稱這份考卷「震撼首發」、「地理考卷X，英文考卷O」、「這是托福還是雅思？」甚至有人打趣說：「學測如果給他出，我現在應該已經在做落點分析了。」
根據學生描述，這次地理考試不僅英文比例高，部分題目還被認為超出課程範圍，「他根本不知道範圍吧？全看他心情出題，英文多到想罵人」，讓不少人寫到懷疑人生。有網友直言：「英文題目不難，只是很浪費時間。」也有人質疑「跨科素養不是這麼跨的吧？」、「不懂地理用英文出的用意」。
對此，也有學生為老師緩頰，認為這可能是雙語教學的一環，「考英文我覺得不錯，但其他東西不在範圍內真的很痛苦。」另有學生笑稱：「還好是雄中，這種考卷也只有這裡會出現。」
據了解，出題的張國周老師為美國伊利諾大學電腦碩士，為雄中資深地理教師，過去曾有自然組學生在PTT上披露，老師的英文很好，只是上課都放Discovery「勇闖天涯」電視節目，也強調老師雖與「張國周強胃散」撞名，但真的與它無關。
不少校友見到這篇學弟的分享文，紛紛表示：「看來老師的威名不減當年」、「夯還是太低了，這必須給到神中神」、「穩坐雄中幻神的男人。」
