營養午餐免費 全教總憂影響品質
近日全台吹起「營養午餐免費潮」，許多縣市紛紛跟進。但多個團體對此表達憂心，認為免費午餐恐淪選舉政治支票，進而排擠其他教育預算。全教總與餐盒公會昨呼籲，應落實合理定價調整機制，並補足營養師與廚工人力，避免因經費鎖死，導致食材縮水，最終影響營養午餐品質。
全教總理事長侯俊良指出，若各縣市還在以經費有限為由，不降低班級人數、補足人力資源，還要花一筆能夠提升學習品質的經費在營養午餐，對學習品質、教學現場穩定並非好事。
時代力量主席王婉諭示警，若為了討好選民提出免費午餐，一定會遇到預算排擠，被犧牲的是原本就捉襟見肘的教育預算。
中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，最低工資年年調整，但通膨影響增加，現有午餐定價明年若沒有變動，將對營養午餐品質造成災難。
擔任國小總務主任的全教總專發中心執行長葉明政說，如果因全額補助致營養午餐費用鎖死，恐會有食材縮水、被廉價加工品取代等問題，呼籲免費營養午餐食材品質不能因價格定錨而有所打折。葉明政提醒，好的營養午餐需多人協力合作，但廚工薪資待遇不理想、營養師配置比例不符現場需求，多由教師兼任午餐秘書，但目前各縣市開出的免費午餐支票對人力配置沒有定案，地方首長應有整體性思維推動營養午餐。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言