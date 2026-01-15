聽新聞
營養午餐免費 全教總憂影響品質

聯合報／ 記者李芯／台北報導

近日全台吹起「營養午餐免費潮」，許多縣市紛紛跟進。但多個團體對此表達憂心，認為免費午餐恐淪選舉政治支票，進而排擠其他教育預算。全教總與餐盒公會昨呼籲，應落實合理定價調整機制，並補足營養師與廚工人力，避免因經費鎖死，導致食材縮水，最終影響營養午餐品質。

全教總理事長侯俊良指出，若各縣市還在以經費有限為由，不降低班級人數、補足人力資源，還要花一筆能夠提升學習品質的經費在營養午餐，對學習品質、教學現場穩定並非好事。

時代力量主席王婉諭示警，若為了討好選民提出免費午餐，一定會遇到預算排擠，被犧牲的是原本就捉襟見肘的教育預算。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信也說，最低工資年年調整，但通膨影響增加，現有午餐定價明年若沒有變動，將對營養午餐品質造成災難。

擔任國小總務主任的全教總專發中心執行長葉明政說，如果因全額補助致營養午餐費用鎖死，恐會有食材縮水、被廉價加工品取代等問題，呼籲免費營養午餐食材品質不能因價格定錨而有所打折。葉明政提醒，好的營養午餐需多人協力合作，但廚工薪資待遇不理想、營養師配置比例不符現場需求，多由教師兼任午餐秘書，但目前各縣市開出的免費午餐支票對人力配置沒有定案，地方首長應有整體性思維推動營養午餐。

高中免試入學簡章公告 名額18.4萬續創近年新低

115學年度高中學校免試入學招生簡章今日公告，總名額共計18萬4459名，因少子化緣故，續創近年新低。此外，教育部今日也...

