許效舜結合三千宮投入學童課後照顧行列 謝國樑感謝共同陪伴孩子成長

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
藝人許效舜與三千宮主委林國長共同發起成立三千大樹教育發展協會，投入國小弱勢學童課後照顧工作。圖／基市府提供
藝人許效舜與三千宮主委林國長共同發起成立三千大樹教育發展協會，投入國小弱勢學童課後照顧工作。圖／基市府提供

基隆市中山區三千宮今天啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」，以港西國小為起點，投入學童放學後，家長接回前的課後照顧工作。市長謝國樑說，這項計畫正好補上關鍵空缺時段，樂見民間力量與公共體系合作，共同陪伴孩子成長。

這項暖心計畫由基隆出身的藝人許效舜與三千宮主委林國長共同發起，成立三千大樹教育發展協會，初期以港西國小弱勢學童為主要關懷對象，透過補助安親與課後照顧經費，讓孩子能在安全的學習環境中，完成課業與受到照顧。

三千大樹教育發展協會今天在三千宮舉辦暖心計畫啟動儀式，謝國樑出席時說，課後照顧是教育支持體系關鍵一環，放學後到家長下班前，是最需要支持，也最容易被忽略的時段，感謝林國長及許效舜攜手串聯社會力量，為弱勢家庭孩子撐起一段安全、被陪伴的放學時光。

謝國樑表示，市府將持續與民間團體並肩合作，整合教育與社福資源，持續擴大課後照顧量能，讓象徵守護與希望的「三千大樹」在基隆深深扎根、穩定成長，讓更多孩子能在這棵大樹下安心學習、快樂長大。

許效舜說，3年前就開始構想這項計畫，今天正式啟動，內心感到十分欣慰。他多年在演藝圈帶給大眾歡樂與正向能量，希望也能回饋家鄉基隆，陪伴更多需要關懷的孩子，為他們提供更全面且持續的支持。

暖心計畫目前透過補助安親與課後照顧經費，照顧弱勢學童，未來規畫結合國立台灣海洋大學、德育護理健康學院及崇右影藝科技大學等校學生，投入課後輔導與陪伴服務，提供孩子穩定的學習支持，累積向上發展的能量。

教育處長徐嬿立說，市府長期關注課後照顧的空窗問題，目前每年補助35所學校約1029萬元，開辦課後照顧約350班次，照顧約1050人次弱勢學生。感謝民間力量投入，公私協力讓更多孩子在成長路上有所依靠，形成良善的支持網絡。

基隆市三千宮今啟動「三千大樹」課後延長照顧暖心計畫，支持國小學生童放學後，家長接回前的課後照顧工作。市長謝國樑說，樂見民間力量與公共體系合作，共同陪伴孩子成長。圖／基市府提供
基隆市三千宮今啟動「三千大樹」課後延長照顧暖心計畫，支持國小學生童放學後，家長接回前的課後照顧工作。市長謝國樑說，樂見民間力量與公共體系合作，共同陪伴孩子成長。圖／基市府提供
