守護瀕危植物 山海圳起點打造「貝克氏鹽草生態詩牆」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供

守護山海圳國家綠道珍稀海草棲地，同時活化台江文化路徑，社大台江分校與安南區公所攜手合作，邀請崑山科技大學空間設計系師生，協助和順國中、長安國小、海佃國小、安慶國小、長平國小等五校學生，將去年暑假完成的台江流域專題「守護海草」成果，轉化為微型公共藝術。以回收寶特瓶為材料創作的「貝克氏鹽草生態詩牆」，今天在山海圳起點桶更寮空間舉行發表會。

崑山科大空設系教師郭一勤表示，台江本身就是一所沒有圍牆的學校，透過跨世代、跨領域的共學關係，讓學習扎根土地。「貝克氏鹽草生態詩牆」延續台江流域學習的架構，將孩子們在流域專題研究中，對貝克氏鹽草生態與保育議題的回應，透過設計與藝術進行轉譯，讓知識走出教室、進入公共空間。

崑山科大師生指出，創作過程從認識台江在環境保護運動中的脈絡出發，以學生創作的生態詩為基礎，利用回收寶特瓶打造象徵海草世界的裝置，並將詩句轉印在代表貝克氏鹽草葉片的作品上，錯落安置於桶更寮中。夕陽西下時，光影映照在乘涼聊天的居民身上，形成人與自然交會的特殊場景。這不僅是一堂自然課，也是公民課與設計課，讓不同背景的參與者因台江而相遇。

安南區長魏文貴表示，貝克氏鹽草屬於相當稀有的海草物種，公所樂見透過微型公共藝術的方式，結合社大、在地國中小學，一起為山海圳綠道上的海草棲地發聲，也邀請市民走進山海圳散步，親身感受這項守護海草的公共藝術展。

台江國家公園管理處林文敏科長指出，這群孩子就像小小的公民科學家，先透過走讀理解家鄉環境，再以環保回收材料結合公共藝術，完成貝克氏鹽草生態詩牆，展現環境教育與創意實踐的成果。

社大台江分校說明，台江綠道志工在2025年初，在海洋保育署協助下，於山海圳國家綠道起點的四草湖、鹽水溪排水線，發現被列為「國際易危」的貝克氏鹽草，這是台江內海潮間帶極為珍貴的海草資源。隨後在2025年暑假的台江流域專題研究人文營中，和順國中「台江社」、長安國小「水水長安」、海佃國小「小台江」、安慶國小與長平國小學生組隊參與。

在台江國家公園、第六河川分署及中山大學社會生態長期觀測站的協助下，學生們完成「友善山海圳貝克氏鹽草棲地空間」專題設計，並以生態詩與環境藝術形式，向大眾介紹貝克氏鹽草，期盼號召更多人投入守護台江海草的行動。

在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供
在山海圳起點，「貝克氏鹽草生態詩牆」微型公共藝術，今天舉行發表會。圖／讀者提供

