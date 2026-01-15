北市公告高中優先免試入學簡章 115學年度3770人

快訊

中央社／ 台北15日電

北市教育局今天表示，今天起在台北市優先免試入學委員會網站公告，台北市115學年度高級中等學校優先免試入學簡章，分為兩類、合計共3770個招生名額。

台北市教育局透過新聞稿說明，其中第1類優免招生學校採完全免試，共有11所私校，807個招生名額；若超額時不進行比序，將以公開抽籤方式決定分發序，提醒所有報名學生在簡章規定時間到招生學校辦理登記，進行公開抽籤取得分發序後，再參加撕榜及報到作業。

教育局說，第2類優免招生學校比序項目與基北區免試入學相同，採用108方案，共有27所公校，12所私校，計2963個招生名額。多科別招生學校以現場進行登記、撕榜與報到作業，單科別招生學校則以線上進行登記、錄取及報到作業。若超額時會以現場登記、撕榜以及線上登記等方式決定，詳見簡章。

北市 免試入學 教育局

