復興分隊前往奎輝國小辦理「小小防災宣導員體驗營」活動。圖：復興分隊提供

桃園市消防局第四大隊復興分隊為提升部落防災意識，於今(15)日前往奎輝國小辦理「小小防災宣導員體驗營」活動，奎輝國小是復興區原住民特色學校，長期深耕教學泰雅傳統歌謠、射箭，希望透過校園推行風災、地震、火災及救護等防災訓練，讓學校不僅是推廣泰雅文化傳承橋梁，也是消弭災害從基礎培養防災的搖籃，讓學童從小培養災時自保能力，進而帶入家庭，將正確的防災知識傳遞給家人，守護家庭成員遠離災害帶來的危害。

讓學童從小培養災時自保能力，進而帶入家庭，將正確的防災知識傳遞給家人。圖：復興分隊提供

復興分隊表示，奎輝國小位於復興區羅馬公路中心位置，依傍山林也發展出獨有的泰雅族「獵人學校」遊學課程，承襲著泰雅原住民族文化傳承的任務，此次小小防災宣導員體驗營復興分隊派出消防宣導講師團隊，帶著傳承防災知識任務走進校園，透過實地帶領學生操作互動防災體驗方式，讓校園成為小小防災宣導員的培養訓練基地，該活動重點宣導主題，包括「風火專家 風火無情」、「地震專家 震天動地」、「救護專家 妙手回春」以及「應變專家 即刻求生」等4大核心。

「風火專家」透過分享颱風侵台災例與觀察火災模型屋模擬煙霧流動態樣，學習風災前整備的重要與火場中如何為自己提高逃生機會；「地震專家」教導從震前準備防災避難包至震時當下應變作為來提高自身安全；「救護專家」推廣正確使用醫療資源並實地練習CPR+AED、簡易止血急救技術等；「應變專家」示範危急時刻身上著火時的正確處置方式，並從最基礎的火場逃生概念引導學生思考當下應變作為，再施以模擬災害實作演練加深學生身體記憶，讓防災應變行動成為災害來臨時的自主反應，既能保護自己也能守護家人，讓原民部落更加安全。

復興分隊長陳遠鑫說，復興區建築物以部落方式群聚，多為低矮樓房且車程距離遙遠消防救災不易，故災害發生時第一時間應變特別重要，「預防勝於救災」一直是消防想傳達給部落民眾的中心思想，經此宣導體驗，希望部落學童防災知識能從小扎根，讓這些幼苗未來能成為推進原鄉部落安全韌性的防災尖兵，將預防的精隨「防災知識」帶入家庭，消弭災害防微杜漸，強化部落韌性，提升原鄉部落安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消復興分隊攜手奎輝國小 舉辦防災宣導員體驗營

