影／憂預算卡關影響 竹苗家長呼籲校舍預算絕不能延誤
為解決竹苗區新興地區公立高中職不足的問題，並考慮未來大矽谷計畫竹竹苗區移入人口增加的趨勢，行政院編列「新整建竹竹苗高級中等學校校舍計畫」於115年補助竹苗區高中職增班經費3.3億元，大新竹高中就學權益自救會今天舉行「竹竹苗預算，絕不能延誤」記者會，要求立法院於本會期1月31日結束前，全額通過本預算案，不得以任何形式刪減。
出席的家長代表不滿表示，全台灣現在在蓋的高中還有多少，為什麼新竹這麼的困難，嘉義時中、屏東時中到處都有學校，不是只有竹竹苗，竹竹苗是最缺學校的地方，可是進度卻是最慢的，經費卻是最少的，然後要家長不斷的、不斷的、不斷的出來爭取，自救會從來沒有想過，今天還要出來，因為覺得預算會準時的發放，但是今天為了一些不知道，也搞不清楚莫名的理由，家長不是負責審預算，也不是編預算的人，但是只知道今天竹竹苗的孩子的困境，已經讓家長不得不出來。
目前竹竹苗區高中職增班所需的預算案在立法院尚未付委，無法進行審理，經費將用於教室工程新建與修繕等，如果因為經費未如期到位導致發包延遲、工期延誤，將可能造成竹苗區各校於115年起預計新增之班級數進度延後，影響今年9月開學，對學生權益影響重大。目前竹苗區公立高中職預計於115學年度增加38班，116學年度增加56班，總計影響約3000人。自救會在112年發現竹苗區高中職嚴重不足，供需失衡，導致錄取分數逐年上升，憂心的家長成立自救會，爭取竹竹苗區公立高中職增班。
