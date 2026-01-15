高中免試入學簡章公告 名額18.4萬續創近年新低

115學年度高中學校免試入學招生簡章今日公告，總名額共計18萬4459名，因少子化緣故，續創近年新低。此外，教育部今日也公布特色招生考試分發入學、特色招生專業群科甄選入學相關資訊，欲報考者可上網查閱相關資訊。

針對今年高中免試入學，國教署說，各就學區招生簡章內容涵蓋招生對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息。即日起學生與家長可至各就學區免試入學委員會網站免費下載電子版，或至國中畢業生適性入學宣導網站查詢，紙本簡章亦同步發售。

為維護大陸地區東莞、華東及上海三所臺商子女學校學生就學權益，國教署表示，該類學生將由學校依學生戶籍，分別向戶籍所在地就學區免試入學委員會辦理集體報名、申請免試入學及志願選填線上作業，協助學生適性就讀。

國教署指出，為輔導學生熟悉所在就學區比序項目採計方式，各委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，將透過115年1月及4月兩階段志願模擬選填，便於學生與導師、家長共同討論。透過系統與宣導網站，協助學生瞭解志願校科與興趣關聯性，依性向選擇適合的升學進路。115學年度免試入學預計於7月7日放榜，7月9日辦理報到。

此外，115學年度特色招生考試分發入學簡章亦於今日公告，包含「考試分發入學」與「專業群科甄選入學」兩大管道。特色招生考試分發入學共有基北區、桃連區及嘉義區等3區7校辦理，總計提供200個招生名額，參與學校包含國立台灣海洋大學附屬基隆海事、台北市立西松高中、中正高中、育成高中；桃園市立大園國際高中、路亞國際高中，以及嘉義縣立永慶高中。

在特色招生專業群科甄選入學部分，115學年度持續辦理「實務選才」，全國共有87所高級中等學校、351個專業群科參與，提供7598個招生名額。欲報名新北市特色招生學校者，須留意其另訂之作業時程。此管道主打術科測驗，報名時間為2026年3月9日至13日，並預計於4月11日或12日辦理術科測驗。