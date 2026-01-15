縣市推免費學校午餐 教團籲同步提高廚工待遇
各縣市陸續宣布學校午餐（俗稱營養午餐）免費政策，教育團體今天召開記者會呼籲，應同步提高廚工待遇，改善缺工問題，「有錢買菜，更要有人煮菜。」
全國教師工會總聯合會（全教總）、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會、台灣家長教育聯盟等民間團體代表，今天一同召開記者會，呼籲各縣市實施學校午餐免費後，應注意衍生的問題，包括避免排擠經費、把關食品安全、補足人力缺口，並希望朝野儘速完成「學校午餐專法」立法。
全教總理事長侯俊良指出，全台有20縣市宣布學校午餐免費，地方首長雖宣稱經費無虞，但過去卻曾發生縣市一下子免費、一下子恢復收費的案例，可見政策應基於良好的規劃，避免排擠其他教育預算。
侯俊良並指出，學校聘僱的廚工長期處於低薪、高溫且高勞動強度的惡劣環境，應同時建立合理的薪資結構與勞動保障；校園營養師的編制也長期不足，一人巡迴多校已成常態，難以兼顧食安稽核與飲食教育；長期由教師兼任的午餐秘書，承擔繁瑣的工作與法律責任，應給予合理的減授課時數與職務加給。
餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信呼籲政府，建立明確、可預期的制度，讓學校因應物價與品質需求調整餐費。他說，物價不斷上漲，午餐費用如果沒有因應調整，恐造成品質下降，免費政策也就是讓家長開心一年而已。
台灣家長教育聯盟理事長王醒之表示，社會應釐清學校午餐究竟是教育政策，還是社會福利。教育預算不該被拿來填補社福缺口，應設置排富條款，將資源集中於照顧弱勢，以及補足人力和待遇，深化食農教育。
