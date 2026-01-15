營養午餐免費政策 蔣萬安：很高興台南等縣市跟進
民進黨秘書長徐國勇表示，營養午餐免費政策並不是從台北市長蔣萬安開始，質疑此時宣布是想騙選票。蔣萬安今天說，很高興看到台南、高雄等縣市一起為了孩子健康推動此政策。
桃園市、新竹縣、彰化縣等多個縣市已實施國中小營養午餐免費，蔣萬安6日宣布推動台北市公私立國小、國中營養午餐免費後，基隆、台中、高雄及台南等縣市接連宣布跟進。
徐國勇昨天說，台北市宣布前，已經有10個縣市營養午餐免費，難道蔣萬安不慚愧嗎，這個政策並不是從蔣萬安開始，要用這個當成政績，「現在選舉到了，難道想用營養午餐騙選票嗎」。
蔣萬安今天出席丙午迎新春聯揮毫大會前被媒體堵訪表示，營養午餐免費政策最重要的目的，是希望孩子在成長關鍵階段可以營養均衡、吃得安心，且不希望任何孩子因為家庭經濟狀況而感受到差異，並減輕家長負擔。
蔣萬安說，他很高興看到包括台南、高雄、屏東、嘉義等縣市都願意一起為了孩子的健康推動營養午餐免費。
台北市政府副發言人葉向媛表示，市府長期重視教育政策，從鮮奶週報、營養午餐免費到提升教師行政工作獎金等，都是希望全面照顧學生、家長、老師及行政團隊，讓教育回歸教學本位，做學校及家長最堅實的後盾。
