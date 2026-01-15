高中免試簡章公告 總名額18.4萬續創新低

快訊

中央社／ 台北15日電

教育部今天公布115學年度各就學區的高級中等學校免試入學簡章，受到少子女化影響，總計18.4萬餘名額，續創近年新低。特色招生專業群科7598名額，也較去年微幅降低。

根據教育部統計，115學年度高中免試入學總名額計18萬4459名（114學年度為18萬8316名），占總招生名額的90.42%（114學年度為90.46%）。

免試入學是台灣最大宗的高中升學管道，又可細分為分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生等，部分有參採國中教育會考（會考）成績。

教育部表示，免試入學預計7月7日放榜，7月9日報到。學生如果想知道各校比序積分、名額、重要日程等資訊，可上網免費下載簡章，也可另外購買紙本簡章。

免試入學是多數台灣學生面對的第1次升學，教育部為輔導學生適性入學、熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，由各就學區建置「志願選填試探與輔導系統」，1月及4月將有2階段志願模擬選填。

除此之外，115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章也於今天公告。這項管道主要是讓技術型高中（高職）辦理實務選才，共有7598個招生名額（114學年度為7944名），3月9至13日受理報名，4月11、12日其中1天辦理術科測驗。

招生職群以餐旅群名額最多，共有40校51班1566名；設計群居次，共有27校41班1045名。相關資訊可參考教育部網站。

