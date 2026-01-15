快訊

20縣市推營養午餐免費 教團憂犧牲午餐品質

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今日召開記者會，質疑免費午餐恐排擠其他教育預算。記者李芯／攝影
近日全台吹起「營養午餐免費」潮，全台已有20縣市決定實施免費午餐，剩下新北市及嘉義市尚未決定是否跟進，對此，多個團體召開記者會表達憂心，認為「免費午餐」恐淪為選舉政治支票，進而排擠人力、硬體等教育預算。全教總與餐盒公會特別呼籲落實合理的定價調整機制，並補足營養師與廚工人力，避免因經費鎖死導致食材縮水，最終影響營養午餐品質。

全教總今日召開記者會，理事長侯俊良憂心免費午餐排擠其他教育預算，呼籲各縣市首長在推動營養午餐免費時應有完整配套。他強調教育的核心是學生的學習品質，如果各縣市還在以經費有限為由不降低班級人數、補足人力資源，還要花另一筆能夠提升學習品質的經費在營養午餐，對學習品質、教學現場穩定都並非好事。

台北市餐盒食品商業同業公會理事長陳明信表示，目前基本薪資年年調整，通膨影響增加，在現有午餐定價下家長、孩子開心一年，明年若價格沒有變動，對營養午餐的品質將造成災難。陳明信強調，免費營養午餐不是軍備競賽，國家應透過營養午餐專法維持食材品質，編制足夠的廚工和營養師，並有合理的定價調整機制，讓午餐可以走得長長久久。

擔任國小總務主任的全教總專發中心執行長葉明政也提到，如果因為全額補助導致營養午餐費用被鎖死，恐會有食材縮水、被廉價加工品取代等問題。因此呼籲免費營養午餐必須符合食品安全標準，食材品質不能因價格定錨而有所打折。

此外，葉明政表示，好的營養午餐需要非常多人協力合作，但廚工薪資待遇不理想、營養師配置比例不符現場需求，多由教師兼任的午餐秘書工作繁瑣、分工不明，但目前各縣市開出的免費午餐支票對人力配置沒有定案，地方首長應有更加整體性的思維來推動營養午餐制度。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之點出，地方教育發展基金容易在選舉期間變成開政治支票的出口，如免費營養午餐就可能對經費造成排擠。從制度性的方向來看，他認為公職營養師比例、廚工合理待遇，以及讓孩子吃到在地友善的食物，都更是值得關注的重點。

時代力量主席王婉諭也示警，若為了討好選民提出免費午餐支票，一定會遇到預算排擠，被犧牲的便是原本就捉襟見肘的教育預算，結果花了幾億在營養午餐，卻看到校舍漏水沒錢修、電腦壞了沒錢換，這不是德政，而是掏空教育。因此，呼籲政府承諾教育預算實質成長，營養午餐專法也應儘速通過，由中央制定明確規範，合理調整午餐價格。

