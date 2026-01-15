快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

罵學生「烏龜」、「沒帶腦子」 潭子某國小導師遭調離職務

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨中市議員王立任昨指控郭師回任後，利用職權報復學生，學生考券原本95分，僅因漏寫名字而改判0分。校方表示今起已將該師調離導師職務，教育局也說若調查屬實將嚴懲不貸。圖／王立任提供
民進黨中市議員王立任昨指控郭師回任後，利用職權報復學生，學生考券原本95分，僅因漏寫名字而改判0分。校方表示今起已將該師調離導師職務，教育局也說若調查屬實將嚴懲不貸。圖／王立任提供

台中潭子區某國小郭姓教師擔任班級導師遭家長投訴不當管教，多次言語侮辱學生，校方原本決議調離職務又逕行回任，但該師持續被爆出騷擾，校方決議今天起再次調離導師職務。台中市教育局表示，目前正依法調查中，若郭師不當管教屬實，將依規定嚴懲不貸。

人本教育基金會中部辦公室上周偕投訴家長、多名議員開記者會，控訴郭姓教師長期言語辱罵3名學生，包含「烏龜」、「沒帶腦子」等等，並教唆其他學生排擠，校方去年底本已將郭師調離導師職務，今年1月2日卻又在沒有通知投訴家長的情況下，讓郭師回任。

民進黨議員王立任昨表示，郭姓教師回任後變本加厲，家長向他投訴，該師僅因學生考卷漏寫姓名，就把原本「扣5分」的規定改成「直接0分」，公然利用職權報復；該班已經有第二名學生提出霸凌案申請，校方應併案調查。

校方昨表示，為避免調查過程中郭姓教師與學生直接接觸，已決議15日起將該師調離導師職務，改任科任教師，且期間不得直接接觸原班級學生；根據郭師所述，在考卷上打0分的意思是「註記分數扣10分」，並非整張考卷0分。

教育局今表示，市府對不當對待採取零容忍態度，該校已決議將郭師暫時調離導師職務，改任科任教師且不得接觸原班學生；不當管教案正在依法調查中，若情節屬實，市府會依照規定嚴懲不貸，並督導學校確實處理，以最嚴謹態度維護學生受教權益與身心安全。

教師 考卷 教育局

延伸閱讀

國小師涉不當管教回任後報復？ 學生考卷忘寫名字「95分變0分」

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

民進黨台中市黨團總召交接 新總召周永鴻預計擴大幹部群

中市禁日本核食自治條例更一審再敗訴 議員怒批：作賤自己的中央政府

相關新聞

影／放生勝加菜！ 台東安朔國小師生救了山羌 上了生命教育課

台東縣達仁鄉安朔國小全校師生日前由教導主任陳俊良帶領，前往潘志華老師無償提供的農場觀察紅藜成熟情況，竟驚見1隻公山羌被足...

數學題藏陷阱？小一兒崩潰喊難「老師都沒教」 真相曝光網歪樓：意外發現天才

「今天的數學考卷很難，老師都還沒教！」小一男童寫作業寫到崩潰，急忙向媽媽求救，沒想到家長細看考卷才發現，兒子不是不會算，而是被題目誤導，意外解鎖「超前進度」…

罵學生「烏龜」、「沒帶腦子」 潭子某國小導師遭調離職務

台中潭子區某國小郭姓教師擔任班級導師遭家長投訴不當管教，多次言語侮辱學生，校方原本決議調離職務又逕行回任，但該師持續被爆...

國小師涉不當管教回任後報復？ 學生考卷忘寫名字「95分變0分」

台中市潭子區某國小郭姓教師被控以「烏龜」、「沒帶腦袋」等言詞侮辱學生，遭家長多次投訴，校方去年12月底決議調離導師職務，...

中央不再補助營養午餐3章1Q食材費 張善政：市府照單全收

國中小免費營養午餐近日成為熱門話題，桃園3年前率六都之先實施成為指標，市長張善政今感謝議長邱奕勝及議會支持...

嘉市興華中學董事長交接 劉文仕接棒啟動校務發展新階段

嘉義市興華中學董事長今天交接，新任董事長劉文仕接棒，為校務發展揭開新頁。劉文仕表示，將在前任董事長王崇旭奠定的基礎上，結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。