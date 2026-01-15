罵學生「烏龜」、「沒帶腦子」 潭子某國小導師遭調離職務

台中潭子區某國小郭姓教師擔任班級導師遭家長投訴不當管教，多次言語侮辱學生，校方原本決議調離職務又逕行回任，但該師持續被爆出騷擾，校方決議今天起再次調離導師職務。台中市教育局表示，目前正依法調查中，若郭師不當管教屬實，將依規定嚴懲不貸。

人本教育基金會中部辦公室上周偕投訴家長、多名議員開記者會，控訴郭姓教師長期言語辱罵3名學生，包含「烏龜」、「沒帶腦子」等等，並教唆其他學生排擠，校方去年底本已將郭師調離導師職務，今年1月2日卻又在沒有通知投訴家長的情況下，讓郭師回任。

民進黨議員王立任昨表示，郭姓教師回任後變本加厲，家長向他投訴，該師僅因學生考卷漏寫姓名，就把原本「扣5分」的規定改成「直接0分」，公然利用職權報復；該班已經有第二名學生提出霸凌案申請，校方應併案調查。

校方昨表示，為避免調查過程中郭姓教師與學生直接接觸，已決議15日起將該師調離導師職務，改任科任教師，且期間不得直接接觸原班級學生；根據郭師所述，在考卷上打0分的意思是「註記分數扣10分」，並非整張考卷0分。

教育局今表示，市府對不當對待採取零容忍態度，該校已決議將郭師暫時調離導師職務，改任科任教師且不得接觸原班學生；不當管教案正在依法調查中，若情節屬實，市府會依照規定嚴懲不貸，並督導學校確實處理，以最嚴謹態度維護學生受教權益與身心安全。