高中特招考試分發簡章公告 3區7校共招生200名
115學年度高中特色招生「考試分發入學」共有3區7校提供共200名招生名額，較去年（114學年度）略為增加。這項管道以會考成績做門檻，再加考1到3科學科測驗。
特色招生考試分發入學（特招考試分發）是為學術傾向的國中畢業生設計的管道，著重學科甄選。根據教育部今天公布的簡章，115學年度共有招生名額200個名額，較114學年度的198的名額略為增加。
參與考試分發入學的高中各有著重的特色，例如台北市中正高中國際移動力課程實驗班，提供大學預科（IB-DP）課程，著重發展學生對研究的理解和欣賞、發表和溝通技巧、批判性思維能力；生涯發展路向（IB-CP）課程則培養學術研究技能、跨文化溝通、理解及尊重等核心技能。
嘉義縣永慶高中開出AI（人工智慧）科技特色班，招收對AI與程式設計有興趣的學生，透過模組培養跨領域的素養。
國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校（海大附中）則規劃海洋工程及海洋生科兩類課程，輔導學生升讀海大繼續學習所需相關知識鑽研。
115學年度參與特招考試分發的3區7校，包括「基北區」海大附中、西松高中、中正高中、育成高中；「桃連區」大園國際高中、路亞國際高中；「嘉義區」永慶高中，相關資訊可參考各校網站。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言