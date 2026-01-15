影／放生勝加菜！ 台東安朔國小師生救了山羌 上了生命教育課

台東縣達仁鄉安朔國小全校師生日前由教導主任陳俊良帶領，前往潘志華老師無償提供的農場觀察紅藜成熟情況，竟驚見1隻公山羌被足球場網困住掙扎。潘志華機會教育，透過理性思考，讓學生學習尊重生命及排灣族狩獵文化核心價值觀。

潘志華先讓學生分站兩側，大聲表達正反意見「放生」對抗「加菜」，最終「放生」的聲量勝出。他進一步說明排灣族狩獵規範，獵物必須經由自己獵捕，非自己陷阱所得的動物不能任意取用，尊重生命才能蒙受神靈祝福。

隨後在潘志華指導下，陳老師固定山羌身軀，另張老師用剪刀剪斷網繩，3位男老師合力將山羌安全放回自然。學生們既驚喜又感動，高年級男學生表示「我第一次這麼近看見山羌，還能決定牠生死，好特別！」女學生則說，「原來排灣族狩獵文化，不只是打獵，還有這麼多尊重生命的規矩」。

這場意外的救援行動，讓師生在農場旁上了一堂難忘課，不僅學習農作，也親身體驗排灣族文化與對生命的尊重，成為實際又生動的民族教育教材。

潘志華補充說，排灣族傳統狩獵規範明確規定，非自己獵捕或設陷阱獲得的動物，不得佔為己有，否則不僅犯規，也無法蒙受神靈祝福。這隻山羌的生命屬於自然與自身，學生只能放生，不能宰殺食用。 台東縣達仁鄉安朔國小農場紅藜田小而美，是師生的心血。圖／潘志華老師提供