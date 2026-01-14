快訊

數學題藏陷阱？小一兒崩潰喊難「老師都沒教」 真相曝光網歪樓：意外發現天才

聯合新聞網／ 綜合報導
某天兒子在寫作業時突然向她呼救：「今天的回家數學考卷很難耶，老師都還沒教。」沒想到等原PO忙完細看考卷，才驚覺「問題出在題目上」。圖／AI生成
某天兒子在寫作業時突然向她呼救：「今天的回家數學考卷很難耶，老師都還沒教。」沒想到等原PO忙完細看考卷，才驚覺「問題出在題目上」。圖／AI生成

「今天的數學考卷很難，老師都還沒教！」小一男童寫作業寫到崩潰，急忙向媽媽求救，沒想到家長細看考卷才發現，兒子不是不會算，而是被題目誤導，意外解鎖「超前進度」。爆笑真相曝光後，也讓大批網友直呼，「這真的不能怪小孩」、「他也太厲害，還沒教都算對欸」。

一位家長在臉書社團「家有男孩崩潰日常」發文，表示自家孩子目前就讀一年級，某天兒子在寫作業時突然向她呼救：「今天的回家數學考卷很難耶，老師都還沒教。」原PO先安撫孩子「會的先寫，不會的等等教你」，沒想到等她忙完細看考卷，才驚覺「問題出在題目上」。

她同時曬出兒子的考卷，原來是試題編號和數學算式的距離過近，讓孩子誤把「第1題：5+3=（）」，看成「15+3=（）」，一路用「進階難度」艱難解題。這場烏龍讓原PO忍俊不禁，笑稱：「原來他連題目第幾題第幾題的數字都算了進去。」

原PO分享後續互動，表示「跟豬小弟說（他）都寫錯了，他一直哭」，但她隨即補充，事後已耐心向孩子說明錯誤原因，對方也能理解，「沒有怪豬小弟，我還誇他厲害喔！」

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，不少人直言題目標示方式確實容易讓人誤解，「這真的不能怪小孩，我一時之間還沒看出哪裡有問題呢」、「這題目排版真的不行欸！連我都把題目編號一起算進去了」、「等等，我覺得這是出題者的錯」、「這什麼啦…陷阱題？」、「哇勒！沒看留言我想說都對啊，看了留言才知道原來前面的粗體是題號」、「呃，看的出來，老師有覺得會被誤會，所以用了粗體…應該要用abc」、「幸好不是期末考，如果是的話，我超懷疑學校是如何審題通過的？」

也有不少網友驚呼，小一生就能算出二位數加減還全部答對，其實已經非常厲害了，歪樓稱讚孩子的實力，「我還想說：小一就二位數加減喔？我還擔心我兒子了說」、「意外發現天才」、「我家也有小一生，我還想說你們學校教的比較難欸！竟然已經教十位數加減，看了留言才發現原來…」、「而且他也太厲害，還沒教都算對欸」、「By the way小一能算雙位數算厲害吧」。

原PO在臉書社團曬出自家兒子的數學考卷。圖／截自家有男孩崩潰日常
原PO在臉書社團曬出自家兒子的數學考卷。圖／截自家有男孩崩潰日常

