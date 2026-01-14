水源國小側門改善 加入學生創作豐富生態美化
新北市淡水區水源國小，在學校的側門是學生每天上下課必經之路，也是使用率非常高的校園出入口，不過學校表示，過去在側門使用的滑輪金屬柵門，因為經過十多年，故障率相當高，柵門時常開到一半就卡住，甚至是打不開，因此經過市議員陳偉杰的經費爭取之下，這次進行重新汰換工程，並且加入了學生的創作元素，將側門變的美輪美奐。
水源國小校長 李烟長表示，這一次的工程改善經費，非常感謝市議員陳偉杰的協助爭取經費，進行側門改善與美化工程，目標是優化校園周邊環境與空間，更加入了學生的創作元素，融入校園生態，有白鷺鷥、五色鳥以及青蛙都用拼貼彩色磚的方式，呈現在學校側門上面，非常亮眼。
市議員陳偉杰表示，過去學校側門使用非常頻繁，也常常故障更是超過了使用年限，因此協助爭取70萬元的經費進行汰換重整，不僅將學校自動柵門設備換新，美化的部份也加入了學生的生態創作，更能夠呈現校園生態特色，也讓學生能夠在上下課時，有更美觀嶄新的校門，感受到開心學習的氛圍。
