國小師涉不當管教回任後報復？ 學生考卷忘寫名字「95分變0分」

台中市潭子區某國小郭姓教師被控以「烏龜」、「沒帶腦袋」等言詞侮辱學生，遭家長多次投訴，校方去年12月底決議調離導師職務，僅1周即逕行安排回任；民進黨中市議員王立任今天再指控這名老師回任後，竟利用職權報復學生，學生考卷原本95分，僅因漏寫名字而拿0分，痛批該師已徹底踐踏教育底線。該校指出，校方決議自明日起將該師暫時調離該班導師職務，改擔任科任教師。

民進黨中市議員王立任、張家銨本月7日與人本中部聯合辦公室及多位家長召開記者會，指控潭子某國小郭姓教師言語辱罵A生等3名學生，將學生比喻成「烏龜」動作很慢，更教唆其他學生排擠，且時間超過1年。校方去年底將郭師調離導師職務，今年1月2日在沒通知當事家長情況下，逕行讓郭師回任。

王立任今天表示，郭師1月2日突回任，竟緊閉教室門窗甚至拉上窗簾半天，直到下午第一節課才打開，期間更多次直視當事學生，讓學生嚇壞打電話給家長後接回。家長向他投訴，該師回任後變本加厲，利用職權換個方式報復，僅因學生的考卷漏寫名字，就將原本扣5分的規範直接改判為0分，這種公然濫用職權、針對學生進行打壓的行徑，已經徹底踐踏教育底線。

王立任也說，昨天除了提供新事證，該班第二名學生也已提出霸凌案申請，希望可以併案調查。

該校校長表示，為確保調查過程不受干擾，並避免當事教師與相關學生直接接觸，校方決議自1月15日起，將該師暫時調離該班導師職務，改擔任科任教師，期間不直接接觸原班級學生；該班指派資深教師接任管理，確保學生學習歷程與生活照顧不受影響，並同步啟動學生心理諮商與輔導機制。

校方指出，根據郭師轉述，考卷上的0並非代表零分，而只是註記分數酌減10分，並非是報復行為；學校未來會持續向全校老師宣導，如學生漏寫姓名，採正向輔導管教方式，以善意提醒取代酌減扣分。