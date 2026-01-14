快訊

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

三大法人買超近140億元助攻台股飆雙高 1,502檔上漲、77檔齊亮燈

聽新聞
0:00 / 0:00

國小師涉不當管教回任後報復？ 學生考卷忘寫名字「95分變0分」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨中市議員王立任今天指控郭師回任後，竟利用職權報復學生，學生考券原本95分，僅因漏寫名字而改判0分，痛批該師已徹底踐踏教育底線。圖／王立任提供
民進黨中市議員王立任今天指控郭師回任後，竟利用職權報復學生，學生考券原本95分，僅因漏寫名字而改判0分，痛批該師已徹底踐踏教育底線。圖／王立任提供

台中市潭子區某國小郭姓教師被控以「烏龜」、「沒帶腦袋」等言詞侮辱學生，遭家長多次投訴，校方去年12月底決議調離導師職務，僅1周即逕行安排回任；民進黨中市議員王立任今天再指控這名老師回任後，竟利用職權報復學生，學生考卷原本95分，僅因漏寫名字而拿0分，痛批該師已徹底踐踏教育底線。該校指出，校方決議自明日起將該師暫時調離該班導師職務，改擔任科任教師。

民進黨中市議員王立任、張家銨本月7日與人本中部聯合辦公室及多位家長召開記者會，指控潭子某國小郭姓教師言語辱罵A生等3名學生，將學生比喻成「烏龜」動作很慢，更教唆其他學生排擠，且時間超過1年。校方去年底將郭師調離導師職務，今年1月2日在沒通知當事家長情況下，逕行讓郭師回任。

王立任今天表示，郭師1月2日突回任，竟緊閉教室門窗甚至拉上窗簾半天，直到下午第一節課才打開，期間更多次直視當事學生，讓學生嚇壞打電話給家長後接回。家長向他投訴，該師回任後變本加厲，利用職權換個方式報復，僅因學生的考卷漏寫名字，就將原本扣5分的規範直接改判為0分，這種公然濫用職權、針對學生進行打壓的行徑，已經徹底踐踏教育底線。

王立任也說，昨天除了提供新事證，該班第二名學生也已提出霸凌案申請，希望可以併案調查。

該校校長表示，為確保調查過程不受干擾，並避免當事教師與相關學生直接接觸，校方決議自1月15日起，將該師暫時調離該班導師職務，改擔任科任教師，期間不直接接觸原班級學生；該班指派資深教師接任管理，確保學生學習歷程與生活照顧不受影響，並同步啟動學生心理諮商與輔導機制。

校方指出，根據郭師轉述，考卷上的0並非代表零分，而只是註記分數酌減10分，並非是報復行為；學校未來會持續向全校老師宣導，如學生漏寫姓名，採正向輔導管教方式，以善意提醒取代酌減扣分。

教師 考卷

延伸閱讀

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

民進黨台中市黨團總召交接 新總召周永鴻預計擴大幹部群

中市禁日本核食自治條例更一審再敗訴 議員怒批：作賤自己的中央政府

台中焚化爐年產2萬噸飛灰去化困難 議員憂成「飛灰山」

相關新聞

國小師涉不當管教回任後報復？ 學生考卷忘寫名字「95分變0分」

台中市潭子區某國小郭姓教師被控以「烏龜」、「沒帶腦袋」等言詞侮辱學生，遭家長多次投訴，校方去年12月底決議調離導師職務，...

中央不再補助營養午餐3章1Q食材費 張善政：市府照單全收

國中小免費營養午餐近日成為熱門話題，桃園3年前率六都之先實施成為指標，市長張善政今感謝議長邱奕勝及議會支持...

嘉市興華中學董事長交接 劉文仕接棒啟動校務發展新階段

嘉義市興華中學董事長今天交接，新任董事長劉文仕接棒，為校務發展揭開新頁。劉文仕表示，將在前任董事長王崇旭奠定的基礎上，結...

汐止區崇義高中舊校車沒冷氣 議員媒合移交新棒球校車

汐止區崇義高中的校車因為老舊而且冷氣故障，平常載送棒球隊員移地訓練或是比賽，很不方便，尤其是夏天相當悶熱，只是公部門無法協助購置新車，所以新北市議員張錦豪就協助媒介，將汐止國小買了新校車後，留下車況還很好的舊車移交給崇義高中，提供棒球隊員有更舒適安全的交通工具。

教育部4億打造雙語情境 中小學推英語廣播導覽

教育部投入新台幣4.08億元經費，協助國中小「雙語生活化」。學校透過英語廣播、英語朝會口令及鼓勵學生以英語導覽校園方式等...

漂流木的重生路！勵志中學200幅作品在慶鴻機電展出

在AI快速發展的時代，真正無法被取代的是對生命的理解與陪伴。由艾兒美學藝術企業社策劃，並在國內放電加工機龍頭慶鴻機電慶鴻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。