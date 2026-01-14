快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

影／營養午餐免費每學年投入8.2億元 周春米：絕不會因此舉債

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米說，全台18個縣市都宣布營養午餐免費，不能讓屏東孩子跟其他城市的孩子不一樣！，審慎評估財政後，也絕不會因此舉債，宣布屏東縣營養午餐也全面補助。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米說，全台18個縣市都宣布營養午餐免費，不能讓屏東孩子跟其他城市的孩子不一樣！，審慎評估財政後，也絕不會因此舉債，宣布屏東縣營養午餐也全面補助。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米今宣布115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用。周春米上任後每年都評估營養午餐要不要補助，這次加速讓她決定推動原因，周春米說，「全國已有18個縣市推行，不能讓屏東孩子跟其他城市的孩子不一樣！」審慎評估財政後，絕不會因此舉債。

周春米上任後對營養午餐重視沒有少過，班班吃石斑、吃鱸魚、喝鮮奶，她還舉辦營養午餐廚神爭霸賽，讓孩子們票選想要吃的營養午餐內容，藉由更細膩的政策，讓營養午餐更精進。

周春米說，身為持家的人，不是短暫獲得掌聲，還是要讓縣政持續走更穩、更好、更久。縣府一直以來非常照顧弱勢，每年負擔弱勢家庭孩子們除就學期間、寒暑假也會負擔營養午餐費，這部分約1億元；另外3章1Ｑ部分，中央未再補助，也由地方負擔，這部分要1.4億多元。另外包括廚房、廚工等相關設備設施精進，每年也要1億多元。

周春米說，在宣布營養午餐全面補前，縣府已顧及到相關孩子們權益，這部分就達3.5億多元，全面補助話再新增約4億多元，縣府每學年投入約8.2億元經費，全縣5萬1千多名學生受惠。

「全國22縣市已有18個縣市宣布全面補助營養午餐」，周春米說，這已牽涉到每個城市孩子們平等權，「身為縣長，這是我的責任，要勇於承擔」。她從上任後都在評估，也參考日本幾個城市經驗，東京都採全面補助，埼玉縣是7成的食材負擔由家長，政府負擔3成5相關維運的費用。這兩個制度都是一直參考，這周有更積極條件，要趕快來做決定，「不能讓屏東的孩子跟其他城市的孩子不一樣」。

「政府責任不是只有財政，也要確保品質優化優質」，周春米說，縣府在前年時短長債都清償，面臨財劃法修正，有短暫震盪。這一兩年仍有歲計賸餘，還是還有餘裕的，她也強調，「絕對不會因為營養午餐還有舉債問題」，但是其他變數就不是他們能掌控的。

教育處長陳國祥說，屏東縣營養午餐費用，國小50元、國中53元，因應物價、廚工待遇提升等，也研議提高到55或58+的金額，這些差額也都有算在8.2億元的經費。

郭姓家長說，他有三個孩子一學期營養午餐費省縣1萬2千元，省下來的錢可以做其他用途像是學才藝等，謝謝小米縣長。

縣議員李世淦說，好福利政策本來就要更進，全民共享，屏東縣也能跟其他縣市平起平坐；縣議員陳揚說，議會已有多名議員提出相關建議，也曾在議會討論過可行性，對家長跟孩子來說是好事，但從時間點來看，後知後覺，若能及早布局，孩子與家庭就能更早受惠。

營養午餐 周春米

延伸閱讀

屏東也跟進營養午餐免費 周春米：決策艱難但守護孩子平等權

屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

總預算僵持恐衝擊地方 周春米：不該讓屏東走上舉債的路

屏東縣春節送暖開跑 周春米：今年起社福補助新增線上申請

相關新聞

北市加發最多3千元教師行政獎金 教團：盼調升制度化、行政減量

台北市長蔣萬安今宣布加發學校校長、主任、組長各3000元、2000元、1000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境。...

屏東也跟進營養午餐免費 周春米：決策艱難但守護孩子平等權

屏東縣長周春米今宣布，從115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費，預計每年投入8.2億元經費，屏東縣約5....

解學校行政大逃亡 蔣萬安拍板「行政教師獎金」有感加碼1到3千元

繼上周市政會議宣布推動「教育革新3箭」後，台北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，台北市將實質提升公立中小學含特教學校，兼任...

影／營養午餐免費每學年投入8.2億元 周春米：絕不會因此舉債

屏東縣長周春米今宣布115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用。周春米上任後每年都評估營養午餐要不要補助，...

臺灣台語輸入法App上架 手機也能輸入、還能語音轉文字

教育部推出「臺灣台語輸入法」應用程式APP，於今日正式上架，方便民眾用自己的行動裝置輕鬆發表臺灣台語創作。教育部亦透過導...

蔣萬安撒幣盼減緩校園行政大逃亡 教團支持籲減壓助第一線找回熱情

台北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，將實質提升公立中小學含特教學校，兼任行政教師獎金，最高每月加碼3000元。校長、教師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。