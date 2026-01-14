影／營養午餐免費每學年投入8.2億元 周春米：絕不會因此舉債

屏東縣長周春米今宣布115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費用。周春米上任後每年都評估營養午餐要不要補助，這次加速讓她決定推動原因，周春米說，「全國已有18個縣市推行，不能讓屏東孩子跟其他城市的孩子不一樣！」審慎評估財政後，絕不會因此舉債。

周春米上任後對營養午餐重視沒有少過，班班吃石斑、吃鱸魚、喝鮮奶，她還舉辦營養午餐廚神爭霸賽，讓孩子們票選想要吃的營養午餐內容，藉由更細膩的政策，讓營養午餐更精進。

周春米說，身為持家的人，不是短暫獲得掌聲，還是要讓縣政持續走更穩、更好、更久。縣府一直以來非常照顧弱勢，每年負擔弱勢家庭孩子們除就學期間、寒暑假也會負擔營養午餐費，這部分約1億元；另外3章1Ｑ部分，中央未再補助，也由地方負擔，這部分要1.4億多元。另外包括廚房、廚工等相關設備設施精進，每年也要1億多元。

周春米說，在宣布營養午餐全面補前，縣府已顧及到相關孩子們權益，這部分就達3.5億多元，全面補助話再新增約4億多元，縣府每學年投入約8.2億元經費，全縣5萬1千多名學生受惠。

「全國22縣市已有18個縣市宣布全面補助營養午餐」，周春米說，這已牽涉到每個城市孩子們平等權，「身為縣長，這是我的責任，要勇於承擔」。她從上任後都在評估，也參考日本幾個城市經驗，東京都採全面補助，埼玉縣是7成的食材負擔由家長，政府負擔3成5相關維運的費用。這兩個制度都是一直參考，這周有更積極條件，要趕快來做決定，「不能讓屏東的孩子跟其他城市的孩子不一樣」。

「政府責任不是只有財政，也要確保品質優化優質」，周春米說，縣府在前年時短長債都清償，面臨財劃法修正，有短暫震盪。這一兩年仍有歲計賸餘，還是還有餘裕的，她也強調，「絕對不會因為營養午餐還有舉債問題」，但是其他變數就不是他們能掌控的。

教育處長陳國祥說，屏東縣營養午餐費用，國小50元、國中53元，因應物價、廚工待遇提升等，也研議提高到55或58+的金額，這些差額也都有算在8.2億元的經費。

郭姓家長說，他有三個孩子一學期營養午餐費省縣1萬2千元，省下來的錢可以做其他用途像是學才藝等，謝謝小米縣長。

縣議員李世淦說，好福利政策本來就要更進，全民共享，屏東縣也能跟其他縣市平起平坐；縣議員陳揚說，議會已有多名議員提出相關建議，也曾在議會討論過可行性，對家長跟孩子來說是好事，但從時間點來看，後知後覺，若能及早布局，孩子與家庭就能更早受惠。