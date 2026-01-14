中央不再補助營養午餐3章1Q食材費 張善政：市府照單全收

國中小免費營養午餐近日成為熱門話題，桃園3年前率六都之先實施成為指標，市長張善政今感謝議長邱奕勝及議會支持，使政策得以推動，同時指中央3章1Q與安心食材每餐14.3元今年起不再補助，市府責無旁貸，會照單全收，支應相關費用。

桃園自111學年度第2學期推動國中小免費營養午餐，每餐成本45元，114學年提升至51元，加上中央三章1Q與營養安心食材補助，合計有65.3元，偏鄉則補助到69.3員，但中央以財政收支劃分法修正為由，今年停止補助。

張善政表示，回想剛上任要推免費營養午餐政策時，因前市長鄭文燦時期沒有編列，預算在哪裡還不知道，所以要特別感謝議長邱奕勝與議會在2022年底同意墊付，讓政策在他上任以後能馬上推動。

張善政說，營養午餐的費用隨著物價波動逐漸調高，加上中央補助款，每餐約有65.3元（偏鄉69.3元），與其他縣市差異不大，也符合市場行情。雖然中央現在不補助3章1Q與安心食材經費，但市府額無旁貸，照單全收，支應相關費用，午餐品質也不會打折。雖然餐敘應酬常見豐盛菜色，但學校營養午餐也有一定水準，每次看到學生意猶未盡打第二輪飯菜，心裡都非常高興。

關於最近許多縣市陸續跟進營養午餐免費政策，張善政樂見其成。他表示，國家面臨少子化問題，主因家長撫養小孩有很大壓力，免費營養午餐是緩解家長壓力非常重要的面向，未來會繼續構思其他能幫忙家長、讓家長願意多生幾個小孩的政策。