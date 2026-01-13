快訊

台大拆陳奇祿故居 遭護樹團體指控「會勘前砍樹」…校方澄清說明

嚴爵當爸了！女兒名字曝光 親曬抱寶寶影片：歡迎來到新的世界

台中健身房正妹手機放桌上...與男友恩愛片意外洩漏 涉案男賠償獲緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市興華中學董事長交接 劉文仕接棒啟動校務發展新階段

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市興華中學今天舉行董事長交接典禮，第17任董事長王崇旭（左）卸任，由第18任董事長由劉文仕（右）接棒，市長黃敏惠受邀到場觀禮祝福。圖／興華中學提供
嘉義市興華中學今天舉行董事長交接典禮，第17任董事長王崇旭（左）卸任，由第18任董事長由劉文仕（右）接棒，市長黃敏惠受邀到場觀禮祝福。圖／興華中學提供

嘉義市興華中學董事長今天交接，新任董事長劉文仕接棒，為校務發展揭開新頁。劉文仕表示，將在前任董事長王崇旭奠定的基礎上，結合社會各界資源，以穩健步調延續辦學傳統，同時推動必要創新，朝向「師生滿懷光榮感、家長充分信任感」的優質學校目標邁進。

興華中學今天舉行董事長交接典禮，第17任董事長王崇旭卸任，由第18任董事長由劉文仕接棒，市長黃敏惠等人受邀觀禮。校方表示，此次交接不僅是職務傳承，更象徵學校治理與發展邁入新階段。

卸任董事長王崇旭同時具學界與企業實務經驗，任內全力投入校務治理，協助學校解除專輔，逐步健全制度運作。積極推動台日學術與文化交流，為興華中學奠定穩健發展基礎。

新任董事長劉文仕具法學及藝術相關學術背景，曾任中央及地方公職。校方表示，劉文仕在上任前即開始協助學校對外聯繫，爭取課後輔導經費、產學合作與教學設備等資源，相關合作已陸續展開。

劉文仕說，將結合社會各項有利資源，在既有基礎上，以最穩健的節奏延續優良傳統，推動必要創新，打造更具鑑別度與特色的興華中學。

嘉義 台日 傳承 黃敏惠

延伸閱讀

黃敏惠、陳姿妏參拜白沙屯拱天宮 力邀「粉紅超跑」再抵嘉市贊境

嘉義市再加碼 銀髮族春節前爽領7千現金「過年更有感」

影／黃敏惠嘉市長任內最後一次主持元旦升旗 宣布發6千現金群眾嗨翻

黃敏惠領軍跨年倒數 嘉義市建城320+1邁向經濟共榮新篇章

相關新聞

嘉市興華中學董事長交接 劉文仕接棒啟動校務發展新階段

嘉義市興華中學董事長今天交接，新任董事長劉文仕接棒，為校務發展揭開新頁。劉文仕表示，將在前任董事長王崇旭奠定的基礎上，結...

汐止區崇義高中舊校車沒冷氣 議員媒合移交新棒球校車

汐止區崇義高中的校車因為老舊而且冷氣故障，平常載送棒球隊員移地訓練或是比賽，很不方便，尤其是夏天相當悶熱，只是公部門無法協助購置新車，所以新北市議員張錦豪就協助媒介，將汐止國小買了新校車後，留下車況還很好的舊車移交給崇義高中，提供棒球隊員有更舒適安全的交通工具。

教育部4億打造雙語情境 中小學推英語廣播導覽

教育部投入新台幣4.08億元經費，協助國中小「雙語生活化」。學校透過英語廣播、英語朝會口令及鼓勵學生以英語導覽校園方式等...

漂流木的重生路！勵志中學200幅作品在慶鴻機電展出

在AI快速發展的時代，真正無法被取代的是對生命的理解與陪伴。由艾兒美學藝術企業社策劃，並在國內放電加工機龍頭慶鴻機電慶鴻...

偏鄉小孩單車環鄉畢旅像挖寶 元長國小體驗家鄉愈在地愈國際

雲林元長國小為讓學生畢業前對故鄉有更深層的體認，61名學生以「元長騎跡」騎單車行走40公里展開環鄉行動，所到之處紀錄自己...

宜蘭家長會長協會理事長交接 新任理事長陳俊雄提4大夥伴關係

宜蘭縣家長會長協會今晚舉行舉行理事長交接暨理監事就職典禮，原理事長林淑玲交棒，由該協會原顧問團團長陳俊雄接下第10屆理事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。