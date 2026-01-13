聽新聞
嘉市興華中學董事長交接 劉文仕接棒啟動校務發展新階段
嘉義市興華中學董事長今天交接，新任董事長劉文仕接棒，為校務發展揭開新頁。劉文仕表示，將在前任董事長王崇旭奠定的基礎上，結合社會各界資源，以穩健步調延續辦學傳統，同時推動必要創新，朝向「師生滿懷光榮感、家長充分信任感」的優質學校目標邁進。
興華中學今天舉行董事長交接典禮，第17任董事長王崇旭卸任，由第18任董事長由劉文仕接棒，市長黃敏惠等人受邀觀禮。校方表示，此次交接不僅是職務傳承，更象徵學校治理與發展邁入新階段。
卸任董事長王崇旭同時具學界與企業實務經驗，任內全力投入校務治理，協助學校解除專輔，逐步健全制度運作。積極推動台日學術與文化交流，為興華中學奠定穩健發展基礎。
新任董事長劉文仕具法學及藝術相關學術背景，曾任中央及地方公職。校方表示，劉文仕在上任前即開始協助學校對外聯繫，爭取課後輔導經費、產學合作與教學設備等資源，相關合作已陸續展開。
劉文仕說，將結合社會各項有利資源，在既有基礎上，以最穩健的節奏延續優良傳統，推動必要創新，打造更具鑑別度與特色的興華中學。
