嘉市興華中學董事長交接 劉文仕接棒啟動校務發展新階段

汐止區崇義高中的校車因為老舊而且冷氣故障，平常載送棒球隊員移地訓練或是比賽，很不方便，尤其是夏天相當悶熱，只是公部門無法協助購置新車，所以新北市議員張錦豪就協助媒介，將汐止國小買了新校車後，留下車況還很好的舊車移交給崇義高中，提供棒球隊員有更舒適安全的交通工具。

2026-01-13 20:00