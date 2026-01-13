汐止區崇義高中舊校車沒冷氣 議員媒合移交新棒球校車

汐止區崇義高中的校車因為老舊而且冷氣故障，平常載送棒球隊員移地訓練或是比賽，很不方便，尤其是夏天相當悶熱，只是公部門無法協助購置新車，所以新北市議員張錦豪就協助媒介，將汐止國小買了新校車後，留下車況還很好的舊車移交給崇義高中，提供棒球隊員有更舒適安全的交通工具。

崇義高中棒球隊總教練陳致鵬指出，非常感謝新北市議員張錦豪一直在推動汐止區棒球的發展，推棒球三級制，希望未來在球員的部分，在高中的部分可以留在崇義高中，繼續發展他們的棒球，很感謝張議員一直以來的支持，對於體育的大力相挺，這次協助學校增添一台棒球隊校車，對於載球員移地訓練或是比賽，都有很大的幫助。

新北市議員張錦豪提到，一直以來都很支持汐止區的三級棒球，高中部分，有崇義高中跟秀峰高中，很難得有機會把公立的資源轉移到私立學校，因為在議會，礙於法規，沒辦法直接把一些體育設施、運動用品或是校車，直接爭取到私立學校，所以，這次從公立學校汐止國小爭取一台新的校車後，再把舊的媒介過來給崇義高中，在經過保養及重新領牌等程序後，這台車順利移交給崇義使用。

張錦豪表示，因為之前在大熱天的時候，在高速公路看到有一台崇義高中的廂型車，沒有開冷氣，只能開窗戶，結果開近一看發現是教練載著學生去移地訓練去比賽，相當辛苦，沒有冷氣又大熱天，所以透過這台新移交的校車，維護的不錯，有冷氣，希望提供學生更好的交通工具。

崇義高中棒球隊員說，很感謝張錦豪議員的大力支持，從進到崇義高中三年以來，都有受到議員的幫忙，這次送來新的校車，補足原本交通不足的問題，因為之前使用的是比較老舊的車子，有些地方故障也沒有冷氣，有了這台車，讓隊員們可以更方便更舒適安全的去移地訓練或比賽。