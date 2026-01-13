新竹縣文興國中校舍融入客家竹編文化 力拚6月完工

快訊

中央社／ 新竹縣13日電

竹縣府今天說，竹北市文興國中校舍融入客家竹編文化等，打造兼具在地意涵的校園空間，並導入綠建築概念，強化排水、防水等，提升校園整體使用品質，預計今年6月全面完工。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，竹北市文中二校舍（文興國中）興建工程，以校園建築作為教育理念的延伸，透過曲線與編織意象，並結合客家竹編織，打造兼具文化深度與學習啟發的校園環境。

縣府說，文興國中校舍工程採分期推動，校舍規劃地上5層、地下1層，總樓地板面積逾4萬平方公尺，並設置完善汽、機車及自行車停車空間，兼顧校園安全與交通需求，預計今年6月全面完工。

縣府表示，校舍設計融入環境友善與教育理念，考量季風方向進行建築配置，形塑舒適的戶外活動空間，而工程全面導入綠建築概念，強化排水、防水及節能設計，提升校園整體使用品質。

縣長楊文科告訴中央社記者說，未來完工後，將有效紓解竹北東區學校量能，提供學生更優質、安全且富有文化內涵的學習空間，為新竹縣教育發展奠定堅實基礎。

校園安全 綠建築 竹北 新竹 客家 設計

