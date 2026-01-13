教育部4億打造雙語情境 中小學推英語廣播導覽

快訊

中央社／ 台北13日電
教育部。圖／聯合報系資料照片
教育部投入新台幣4.08億元經費，協助國中小「雙語生活化」。學校透過英語廣播、英語朝會口令及鼓勵學生以英語導覽校園方式等，打造沉浸式語言環境。

教育部今天發布新聞稿表示，目前1049校參與「公立國民中小學雙語生活化校園計畫」，將雙語教育融入校園情境、行政運作與學生活動中。

台南市西門實驗小學將雙語自然融入行政運作與校園生活，如晨間雙語廣播、朝會英語口令等。校方培養學生以雙語接待訪賓、介紹學習成果，化身多語解說員。

高雄市福山國民中學透過雙語有聲書、影音創作，讓學生學語言也學科技素養，藉雙語闖關活動、健康操及親子園遊會延伸家庭與社區。學生在實際導覽與交流中，勇敢開口累積自信，化身國民外交小尖兵。

教育部表示，透過增能工作坊、成果分享與滾動檢討機制，持續優化推動策略，讓學生在被理解、支持環境中學語言。

