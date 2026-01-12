漂流木的重生路！勵志中學200幅作品在慶鴻機電展出

在AI快速發展的時代，真正無法被取代的是對生命的理解與陪伴。由艾兒美學藝術企業社策劃，並在國內放電加工機龍頭慶鴻機電慶鴻守義教育基金會支持下，矯正學校勵志中學《漂流木的重生路》學生藝術美展，12日起至27日於台中市精密機械科技創新園區精科路慶鴻機電公司展出。

從畫作中洞見壓傷的蘆葦不被折斷、將殘的燈火不會吹滅，《漂流木的小提琴》靜物畫，一把歪歪斜斜的小提琴，同學說它壞了，老師說它在跳舞，作者說：「這是巡迴世界演奏後，回到故鄉台灣的小提琴。」〝欠栽培〞的孩子，筆下的創作令人驚艷。

在ESG時代，企業如何以行動回應社會責任，成為重要課題。慶鴻守義教育基金會由董事長王武雄於2015年創立，為回饋社會並感念父親教誨而設立；2025年適逢企業創立50周年，由女兒王惠貞接任執行長，延續家族長期投入教育的承諾。

甫上任之初，王惠貞即聽取藝術療癒課程指導者張燕淑分享勵志中學曝險少年的生命背景。多數孩子來自困頓家庭，因缺乏支持而誤入歧途；相關現象亦與媒體報導青少年涉詐騙人數攀升的趨勢相互印證。少子化浪潮下，若未能及時提供輔助與引導，孩子出校後再度回流犯罪體系，將成為社會隱憂，團隊因此期盼以藝術教育柔軟孩子的心靈，以美學素養取代暴力文化。

在了解課程理念後，王惠貞立即決定支持藝術療癒後續成果的畫冊印製，並讓每位學生的作品得以裱框展出。500本《生命交響詩—世界名曲與孩子畫筆的對話》於去年9月懇親會中亮相，當家長在校內集會堂看見孩子的畫作完整呈現，不僅深受感動，也鼓舞孩子的信心。

王武雄親自翻閱畫冊後，分享自己年輕時奮鬥的歷程，並進一步指出，除了藝術創作，更應積極培育孩子的實質技能，期盼孩子們勇敢向前、發展才能，迎接出校後的挑戰。在父女同心的支持下，慶鴻進一步迎接勵志中學200幅學生畫作，於企業員工餐廳展出，讓員工在日常中實際參與這份公益行動。

由勵志中學與慶鴻守義教育基金會合作推動，並由艾兒美學藝術企業社公益策展的《漂流木的重生路》成果展，精選了200幅學生作品，呈現少年在藝術陪伴中逐步釐清情緒、重建生命價值的歷程。

《生命交響詩》源自校內推動的藝術療癒課程，自2025年3月起以班級為單位實施，引導學生在安全、被尊重的環境中，透過畫筆表達內在情緒。許多原本封閉、自我否定的少年，在創作中逐步建立成就感與自信，也得以用作品真實說出生命故事，進而感動企業與社會，促成對水電技能培力的實際支持。

此次策展以「漂流木的重生路」為核心意象，象徵被忽略的生命在陪伴與雕琢下，也能重新發聲。策展單位表示，這份投入不只是資源的挹注，更是一份對孩子生命的信任與承諾；當社會願意多給一次機會，孩子終將以長久的努力，回應這份被相信的重量。 慶鴻機電員工們利用午休時間賞畫，以實際行動關懷勵志中學。業者／提供 策展人艾兒美學藝術企業社藝文總監張燕淑，說明勵志中學的沿革。業者／提供 慶鴻機電董事長王武雄、慶鴻守義教育基金會執行長王惠貞、艾兒美學藝術企業社總監張燕淑。業者／提供