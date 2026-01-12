快訊

偏鄉小孩單車環鄉畢旅像挖寶 元長國小體驗家鄉愈在地愈國際

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
元長國小六年級小朋友單車環鄉之旅，參觀鄉內畜養產業，看到數以萬計的雞蛋孵出小雞，驚喜不已，每個人超開心。記者蔡維斌／翻攝
雲林元長國小為讓學生畢業前對故鄉有更深層的體認，61名學生以「元長騎跡」騎單車行走40公里展開環鄉行動，所到之處紀錄自己感想「用單車寫故事」，留下更深刻的童年回憶，將來從中反思自己對故鄉有多少的可能性，開創未來。

元長鄉人口外移嚴重，又是全縣老化程度第一的地區，年輕人多半外出工作、讀書，對故鄉的認知逐漸降低，很多人從國中小畢業後就離開家鄉，甚至不知道自己家鄉共有幾個村，村落位置、出過哪些名人或有哪些產業都不清楚。

校長王曉萍指出，學生的生活圈緊縮，對故鄉的認知相對減少，為彌補此缺憾，元長國小2016年起開辦「元長騎跡」單車環鄉畢旅，鎖定六年級學生畢業前能走遍全鄉，細心體驗一番。環鄉之旅路程達數十公里，為確保安全，行前每個人均需經過騎乘及單車認證，確定安全無虞才上路，今年有61名學生參加，騎車走訪在地職人產業和景點。

車隊昨天啟航，許多家長主動擔任志工、導護，學校出發一路經過鹿北村柳丁牆、鹿北社區釣魚池，走訪五塊村的蔡秋桐故居，全程40餘公里，盡管天冷但太陽偶有露臉，小朋友一路微笑乘風，不冷也不累，快樂向前行。

環鄉之路小朋友利用休息時間，將所見所想的心得一一紀錄，「遊鄉寫故事」小朋友笑說，這就是「遊記」，寫滿故鄉的見聞，很有趣。尤其來到「蔡秋桐故居」，這位民初年代被譽為「保正作家」的蔡秋桐，是國內著名台語文學詩人及作家，寫作題材都是人生經驗，他是戰後第一任元長鄉長，也是元長國小的校友，來到老學長的家，小朋友感到親切和興趣。

校長王曉萍希望帶領學生到此了解這位「大學長」生平，深化自我，也讓孩子知道偏鄉也有出名人，尤其更多走向國際的產業，讓小朋友發現其實家鄉魅力源源不絕，值得深耕。學生李少琪、涂文耕說，走一遍才知家鄉原來很大也很豐富，環鄉旅行像在尋寶，比去台北好玩；是最棒也是最難忘的「畢業旅行」。

元長國小六年級小朋友單車環鄉之旅，行走鄉間小路感受不同的家鄉風光，每個人超開心。記者蔡維斌／翻攝
