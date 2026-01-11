快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

北市優化國高中教室空間 市府：114年起3年投逾11億

中央社／ 台北11日電

北市教育局今天表示，繼114年投入3.32億元改善公立國高中職普通教室973間，優化環境與機能，例如設置物櫃可減輕書包重量，115、116年將再各投入3.9億，共逾11億元。

台北市教育局今天發布新聞稿說明，北市114年度投入新台幣高達3億3200萬元，改善全市公立國高中職普通教室，已完成63校973間教室施作工程，透過重新解構空間、智慧化升級，讓學生更能專注學習。

中央社記者提問接下來規劃，教育局說明，115年預計再改善980間教室，經費3.9億元；116年也預計改善980間、經費3.9億元；包含114年在內，這個為期3年環境改造工程總預算超過11億元。

台北市教育局長湯志民說，透過移除雜亂管線與過時家具，選用符合綠建材標章的耐用木材訂製系統櫃，可落實淨零排放永續目標，並為學生營造簡潔、明亮且舒壓的上課環境。

教育局進一步舉例，像是內湖高工就有教室導入智慧感應收納櫃，使用學生證感應即可開啟，容量又大，可讓學生將非當天必用課本與工具書留置校園，從而降低書包重量，守護學生成長與健康。

大直高中則拆除天花板，讓空間感更加開闊，並更新燈具提升整體照明品質；永吉國中將地坪更新為木紋磚，溫暖色調與材質富含溫度，提升教室質感氛圍。

萬華國中則以「全球閱讀角」為發想，建置「閱讀全球廊道」，設計上融入全球地標或景觀，讓學生沉浸其中，潛移默化培養全球視野。

教室 教育局 北市

延伸閱讀

T-PASS被卡是否恢復1280？基北北桃工作會報前 北市交通局長說話了

去年非法旅宿開罰1.2億元！北市旅館罰2035萬居冠 宜蘭民宿罰651萬元

北市印尼籍移工「為了吃晚餐」 右手掌捲入絞肉機...血濺一地

台北捷運古亭站傳口角 北市警獲報「揚言殺人」急到場

相關新聞

找到生活科技跨域優勢 方冠中帶學生投入競賽、展望未來

114年師鐸獎得主、高雄市立鳳山國中教務主任方冠中投入生活科技教育已經15年，帶領學生屢獲佳績，他不僅找到了自己在這個領...

台積電嘉義廠3千員工將進駐 嘉科實中入學門愈來愈窄

國立嘉義科學園區實驗中學邁入第3年，昨天舉行年度招生說明會，吸引許多關心入學機會家長，甚至有來自台中遠道而來。台積電今年...

新北技藝競賽國小到國中挑戰全市舞台 首創AI繪圖搶先學

新北市114學年度國中技藝教育競賽將在今年3月2日至3月8日登場，競賽緊扣產業趨勢與生活應用，以「讓每個孩子都有專屬舞台...

校園新鮮事／嘉義港坪國小打造3色軸線 學生讚「校園變森林公園」

走進嘉義市港坪國小先聽見潺潺水聲，再被滿眼綠意包圍，最後是孩子奔跑笑聲迎面而來。港坪把校園當最好教材，以「藍、綠、橙」3...

曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光

苗栗縣私立建臺高中今天歡度80周年校慶，眾多校友、家長到校同賀，建臺去年7月發生分科測驗集體報考科目填報錯誤風波，在縣長...

一名家長控校方「擅拿聯絡簿」怒闖辦公室 多名家長力挺學校

新竹縣竹北市某國小爆親師衝突，家長在網路指控教務主任未經同意擅自拿走孩子聯絡簿，怒闖學校辦公室與師長爆發口角。據了解，衝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。