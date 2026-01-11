北市優化國高中教室空間 市府：114年起3年投逾11億

台北市教育局今天表示，繼114年投入3.32億元改善公立國高中職普通教室973間，優化環境與機能，例如設置物櫃可減輕書包重量，115、116年將再各投入3.9億，共逾11億元。

台北市教育局今天發布新聞稿說明，北市114年度投入新台幣高達3億3200萬元，改善全市公立國高中職普通教室，已完成63校973間教室施作工程，透過重新解構空間、智慧化升級，讓學生更能專注學習。

中央社記者提問接下來規劃，教育局說明，115年預計再改善980間教室，經費3.9億元；116年也預計改善980間、經費3.9億元；包含114年在內，這個為期3年環境改造工程總預算超過11億元。

台北市教育局長湯志民說，透過移除雜亂管線與過時家具，選用符合綠建材標章的耐用木材訂製系統櫃，可落實淨零排放永續目標，並為學生營造簡潔、明亮且舒壓的上課環境。

教育局進一步舉例，像是內湖高工就有教室導入智慧感應收納櫃，使用學生證感應即可開啟，容量又大，可讓學生將非當天必用課本與工具書留置校園，從而降低書包重量，守護學生成長與健康。

大直高中則拆除天花板，讓空間感更加開闊，並更新燈具提升整體照明品質；永吉國中將地坪更新為木紋磚，溫暖色調與材質富含溫度，提升教室質感氛圍。

萬華國中則以「全球閱讀角」為發想，建置「閱讀全球廊道」，設計上融入全球地標或景觀，讓學生沉浸其中，潛移默化培養全球視野。