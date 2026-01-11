快訊

找到生活科技跨域優勢 方冠中帶學生投入競賽、展望未來

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
高雄市立鳳山國中教務主任方冠中為114年師鐸獎得主。圖／教育部提供
114年師鐸獎得主、高雄市立鳳山國中教務主任方冠中投入生活科技教育已經15年，帶領學生屢獲佳績，他不僅找到了自己在這個領域的使命感，也為學生們開啟了更多的機會和未來。

方冠中在高雄師範大學工業科技教育系就讀時，因所學非當時環境的主要考科，曾經考慮過轉攻其他研究所，希望跟上大環境的趨勢。但在指導教授的啟發下，他逐漸認識到生活科技的潛力，並看到了這個領域所擁有的前景與自身的使命。

在鳳山國中，方冠中帶領學生參加各種競賽，激發學生的學習熱情。回想起多年來帶學生比賽的經歷，一位學生令他印象深刻，他平常在人際互動上，比其他學生更為辛苦，而在賽前準備期間，堅持自己的製作流程，對老師的建議置若罔聞。直到比賽前幾天，這名學生終於敞開心扉，主動提出了許多想法，並積極與教師團隊討論並調整設計，最終在全國生活科技教育競賽中獲得佳作。

方冠中說，這段歷程不僅見證了這名學生的蛻變，也深深激勵了方冠中和整個教師團隊，讓他們對教育的價值與意義有了更深刻的認識。

除了專注於生活科技專業教學之外，方冠中也積極推動跨域合作，帶領教師團隊共同成長。從成立社群，進一步確立核心教師，並邀集不同領域的教師加入，協調行政與合作事宜。在推動過程中，方冠中深刻感受到團隊夥伴的熱情投入。大家逐步凝聚共識，營造順暢的教學情境，共同目標就是讓教師彼此學習與成長，成功推動課程後，再回到教學現場，提升學生的能力與潛能發揮。

回顧教職生涯，方冠中最欣慰的，是看見生活科技教育逐漸展現跨領域的優勢，也找到許多理念相近的同伴相互扶持。這份合作能量讓他即使再忙、再辛苦，也始終樂於投入。

教師 團隊 成功

