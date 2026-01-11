嘉縣重寮國小食農教育延伸花燈競賽 番哥、茄妹問世

2026台灣燈會在嘉義縣，教育處邀各級學校製作特色花燈參加台灣燈會全國花燈競賽；重寮國小以在地農特產牛番茄與玉女番茄，創造出「番哥、茄妹」花燈，將智慧農業、食農教育與美感創作跨域結合。

2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義縣登場，為此嘉義縣教育處承辦全國花燈競賽，參賽作品將陳列於「競賽花燈展覽區」供民眾欣賞，競賽組別包括親子組 （國小、幼兒園）、國中組、高中職組、大專社會組、機關團體組。

教育處去年中4場次舉辦「花燈製作研習」，邀嘉義縣各級學校參與學習製作花燈，再利用半年時間製作具校方特色的花燈參加全國花燈競賽，預計全縣高中、國中、國小共249組參賽。

嘉義縣鹿草鄉重寮國小校長林杏芳告訴中央社記者，為參加競賽，學校將智慧農業、食農教育與美感創作跨域結合，以「重寮小茄寶的光之任務」為主題，牛番茄與玉女番茄為原型，創作出「番哥」與「茄妹」兩個可愛角色。

林杏芳表示，身高六尺「番哥」與五尺「茄妹」是由全校師生一同創作完成，為利搬運，特別設計為可拆式結構，更增加製作難度。她說，要以溫暖童趣方式，讓在地產業在全國燈會中閃耀，也讓孩子的學習被看見。

林杏芳強調，「重寮小茄寶的光之任務」不只是花燈作品，更是學校長期推動食農教育的延伸成果。孩子們在課程中親手種植玉女番茄，運用土壤偵測器調整水養液比例，理解作物生長與環境變化；從採收到加工，製作糖葫蘆、番茄義大利麵，感受食材從產地到餐桌的價值；再透過美感課程設計番茄角色、標籤貼紙與花燈創作，讓學習從田間走向生活與舞台。

教育處說明，2026台灣燈會全國花燈競賽收件時間在今年的2月23日至25日，2月26日、27日審評，獲得燈王獎金新台幣6萬元，各組特優獎金2萬元、優等獎金1萬元。報名網址https://tailan2026.cyc.edu.tw/。