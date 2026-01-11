快訊

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

曹西平靈堂開放首日場面冷清 乾兒子Jeremy發聲了

身體穿暖手腳卻冰冷？中醫提醒1處務必保暖及按壓3穴位保養

土庫商工新年傳捷報！ 王儷靜錄取台大特殊選才土木工程系

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，師生和地方各界均予祝賀。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，師生和地方各界均予祝賀。記者蔡維斌／翻攝

雲林土庫商工新年傳捷報！建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，成為該校4年內考進台大的第3人，打破技職升學的天花板，創下雲林縣技職學校考進台大人數最多紀錄，今天消息傳回地方，也是校友的土庫鎮長陳特凱第一時間為學妹貼紅榜，喜氣洋洋。

王儷靜透露，從小對建築產生濃厚興趣，全受從事建築師的舅公李宗信啟發，尤其舅公也是土庫商工建築科畢業，算是她的大學長，更是她的超級偶像，因此國中畢業成績雖可上其他高中，但她二話不說，選擇就讀土庫商工建築科，當了舅公的學妹，立志發展建築專業。

在校期間王儷靜勤學不懈，一直維持班排前5名，更積極參與校內外競賽，在雲科大全國模板組建競賽、正修科大木橋載重創意競賽及全國工科技藝競賽均有卓越表現，尤其在114學年度全國工科技藝競賽「建築製圖」獲得優勝，展現優異的實作能力。

土庫商工建築科不到4年連傳捷報，奠定了優良傳統基礎，吳怡萱和廖威源先後考進台大土木系，王儷靜一心想成為台大第3人，即報名參加台大特殊選材，果然讓她如願闖進台大窄門，昨天成績公布，「4年3台大」寫下創校70年來新紀錄，地方賀聲連連。王儷靜對自己朝建築師夢想再跨出一步甚感欣悅。

建築科主任廖釗銨和導師吳靜怡對王儷靜一路走來始終如一的學習態度極表肯定，如今看到她如願以償，付出努力終得開花結果，給予深深祝福

校長吳星宏表示，土商4年出現3位台大人，的確相當難得，證明技職教育培養的不只是技術，更是解決問題的能力和創新思維，感謝師生團隊的用心和努力，再次印證留鄉就讀，一樣能進頂尖學府，發展出更美好的前途。

雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，師生和地方各界均予祝賀。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，師生和地方各界均予祝賀。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，土庫鎮長陳特凱前往祝賀。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，土庫鎮長陳特凱前往祝賀。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，師生和地方各界均予祝賀。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，師生和地方各界均予祝賀。記者蔡維斌／翻攝

建築師 台大 努力

延伸閱讀

新北技藝競賽國小到國中挑戰全市舞台 首創AI繪圖搶先學

興趣變成入場券！台東女中美術班特殊選才捷報連連

「學姐」生了！黃瀞瑩：歡迎你來到地球⋯柯文哲、黃國昌都來恭喜

賴清德稱在野黨讚賞普亭擁抱習近平 民眾黨求償100萬並刊登判決主文

相關新聞

台積電嘉義廠3千員工將進駐 嘉科實中入學門愈來愈窄

國立嘉義科學園區實驗中學邁入第3年，昨天舉行年度招生說明會，吸引許多關心入學機會家長，甚至有來自台中遠道而來。台積電今年...

土庫商工新年傳捷報！ 王儷靜錄取台大特殊選才土木工程系

雲林土庫商工新年傳捷報！建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，成為該校4年內考進台大的第3人，打破技職升...

新北技藝競賽國小到國中挑戰全市舞台 首創AI繪圖搶先學

新北市114學年度國中技藝教育競賽將在今年3月2日至3月8日登場，競賽緊扣產業趨勢與生活應用，以「讓每個孩子都有專屬舞台...

校園新鮮事／嘉義港坪國小打造3色軸線 學生讚「校園變森林公園」

走進嘉義市港坪國小先聽見潺潺水聲，再被滿眼綠意包圍，最後是孩子奔跑笑聲迎面而來。港坪把校園當最好教材，以「藍、綠、橙」3...

曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光

苗栗縣私立建臺高中今天歡度80周年校慶，眾多校友、家長到校同賀，建臺去年7月發生分科測驗集體報考科目填報錯誤風波，在縣長...

一名家長控校方「擅拿聯絡簿」怒闖辦公室 多名家長力挺學校

新竹縣竹北市某國小爆親師衝突，家長在網路指控教務主任未經同意擅自拿走孩子聯絡簿，怒闖學校辦公室與師長爆發口角。據了解，衝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。