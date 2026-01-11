土庫商工新年傳捷報！ 王儷靜錄取台大特殊選才土木工程系

雲林土庫商工新年傳捷報！建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，成為該校4年內考進台大的第3人，打破技職升學的天花板，創下雲林縣技職學校考進台大人數最多紀錄，今天消息傳回地方，也是校友的土庫鎮長陳特凱第一時間為學妹貼紅榜，喜氣洋洋。

王儷靜透露，從小對建築產生濃厚興趣，全受從事建築師的舅公李宗信啟發，尤其舅公也是土庫商工建築科畢業，算是她的大學長，更是她的超級偶像，因此國中畢業成績雖可上其他高中，但她二話不說，選擇就讀土庫商工建築科，當了舅公的學妹，立志發展建築專業。

在校期間王儷靜勤學不懈，一直維持班排前5名，更積極參與校內外競賽，在雲科大全國模板組建競賽、正修科大木橋載重創意競賽及全國工科技藝競賽均有卓越表現，尤其在114學年度全國工科技藝競賽「建築製圖」獲得優勝，展現優異的實作能力。

土庫商工建築科不到4年連傳捷報，奠定了優良傳統基礎，吳怡萱和廖威源先後考進台大土木系，王儷靜一心想成為台大第3人，即報名參加台大特殊選材，果然讓她如願闖進台大窄門，昨天成績公布，「4年3台大」寫下創校70年來新紀錄，地方賀聲連連。王儷靜對自己朝建築師夢想再跨出一步甚感欣悅。

建築科主任廖釗銨和導師吳靜怡對王儷靜一路走來始終如一的學習態度極表肯定，如今看到她如願以償，付出努力終得開花結果，給予深深祝福

校長吳星宏表示，土商4年出現3位台大人，的確相當難得，證明技職教育培養的不只是技術，更是解決問題的能力和創新思維，感謝師生團隊的用心和努力，再次印證留鄉就讀，一樣能進頂尖學府，發展出更美好的前途。 雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，師生和地方各界均予祝賀。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，土庫鎮長陳特凱前往祝賀。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣土庫商工建築科王儷靜參加台大特殊選才，成功錄取台大土木工程系，創下該校不到4年考進台大的第3人新紀錄，師生和地方各界均予祝賀。記者蔡維斌／翻攝