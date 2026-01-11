教部助國中小整修老舊廁所 115年底前完工1988棟

快訊

中央社／ 台北11日電

教育部國教署推動公立國中小老舊廁所整修工程計畫，自114年起推動1988棟改善工程，預計115年底前陸續完工，協助地方政府改善學校老舊廁所，讓學生能安心使用。

教育部今天發布新聞稿指出，廁所是孩子校園生活中不可或缺的重要空間，也是維護學生安全與健康的關鍵場域；為讓中小學生擁有更安全、明亮、舒適的如廁環境，國民及學前教育署自民國105年起推動「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，協助地方政府改善老舊廁所。

國教署表示，近年逐步改善與持續投入，112年至113年底共投入經費約新台幣40億元，核定1491棟老舊廁所改善工程；113年底再獲行政院支持，自114年起推動1988棟改善工程，預計於115年底前陸續完工，持續提升校園整體環境品質，打造更安心友善的學習環境。

台中市西屯區西屯國小原本的廁所昏暗狹窄，經過整修後，以柔和色彩搭配自然光，通透明亮的空間，讓孩子踏進去就感到舒心，更寬敞的動線、友善的無障礙空間，讓每個孩子都能自在使用。

台南市北區開元國小以黑面琵鷺、梅花鹿、台灣黑熊等意象打造具自然生態特色的性別友善廁所，孩子在使用廁所時，彷彿置身生態環境中，不僅感受設計美感，性別友善廁所也讓孩子在潛移默化中學會尊重環境與重視個人隱私。

國教署提到，舒適而具美感的廁所，不只是便民設施，更是支持孩子健康成長的基礎，未來將持續與地方政府合作，讓學校的每個角落都變得更安全、更友善，讓孩子能感受到安心自在與溫暖。

廁所 國教署 小學生

相關新聞

找到生活科技跨域優勢 方冠中帶學生投入競賽、展望未來

114年師鐸獎得主、高雄市立鳳山國中教務主任方冠中投入生活科技教育已經15年，帶領學生屢獲佳績，他不僅找到了自己在這個領...

台積電嘉義廠3千員工將進駐 嘉科實中入學門愈來愈窄

國立嘉義科學園區實驗中學邁入第3年，昨天舉行年度招生說明會，吸引許多關心入學機會家長，甚至有來自台中遠道而來。台積電今年...

新北技藝競賽國小到國中挑戰全市舞台 首創AI繪圖搶先學

新北市114學年度國中技藝教育競賽將在今年3月2日至3月8日登場，競賽緊扣產業趨勢與生活應用，以「讓每個孩子都有專屬舞台...

校園新鮮事／嘉義港坪國小打造3色軸線 學生讚「校園變森林公園」

走進嘉義市港坪國小先聽見潺潺水聲，再被滿眼綠意包圍，最後是孩子奔跑笑聲迎面而來。港坪把校園當最好教材，以「藍、綠、橙」3...

曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光

苗栗縣私立建臺高中今天歡度80周年校慶，眾多校友、家長到校同賀，建臺去年7月發生分科測驗集體報考科目填報錯誤風波，在縣長...

一名家長控校方「擅拿聯絡簿」怒闖辦公室 多名家長力挺學校

新竹縣竹北市某國小爆親師衝突，家長在網路指控教務主任未經同意擅自拿走孩子聯絡簿，怒闖學校辦公室與師長爆發口角。據了解，衝...

