教部助國中小整修老舊廁所 115年底前完工1988棟

教育部國教署推動公立國中小老舊廁所整修工程計畫，自114年起推動1988棟改善工程，預計115年底前陸續完工，協助地方政府改善學校老舊廁所，讓學生能安心使用。

教育部今天發布新聞稿指出，廁所是孩子校園生活中不可或缺的重要空間，也是維護學生安全與健康的關鍵場域；為讓中小學生擁有更安全、明亮、舒適的如廁環境，國民及學前教育署自民國105年起推動「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，協助地方政府改善老舊廁所。

國教署表示，近年逐步改善與持續投入，112年至113年底共投入經費約新台幣40億元，核定1491棟老舊廁所改善工程；113年底再獲行政院支持，自114年起推動1988棟改善工程，預計於115年底前陸續完工，持續提升校園整體環境品質，打造更安心友善的學習環境。

台中市西屯區西屯國小原本的廁所昏暗狹窄，經過整修後，以柔和色彩搭配自然光，通透明亮的空間，讓孩子踏進去就感到舒心，更寬敞的動線、友善的無障礙空間，讓每個孩子都能自在使用。

台南市北區開元國小以黑面琵鷺、梅花鹿、台灣黑熊等意象打造具自然生態特色的性別友善廁所，孩子在使用廁所時，彷彿置身生態環境中，不僅感受設計美感，性別友善廁所也讓孩子在潛移默化中學會尊重環境與重視個人隱私。

國教署提到，舒適而具美感的廁所，不只是便民設施，更是支持孩子健康成長的基礎，未來將持續與地方政府合作，讓學校的每個角落都變得更安全、更友善，讓孩子能感受到安心自在與溫暖。