台積電嘉義廠3千員工將進駐 嘉科實中入學門愈來愈窄

國立嘉義科學園區實驗中學邁入第3年，昨天舉行年度招生說明會，吸引許多關心入學機會家長，甚至有來自台中遠道而來。台積電今年預估3000名員工進駐，家長高度關切造成員額不足與增班需求。

校長林怡慧表示，這2年因抽籤入學確實讓校方倍感壓力，校方會將家長的期待視為未來發展方向，但現階段為避免造成鄰近學校競爭壓力，待園區廠商進駐帶動人口成長，且其他學校無須擔心減班時，會再向中央爭取增班。

台積電先進封裝廠去年獲第一張裝機證後，預估今年第一波進來的員工將有2000至3000名員工進駐。據悉台積電人資已多次致電校方嘉科實中詢問員額分配。昨天入學說明會上許多家長關切分配員額。

嘉科實中表示，目前全校有400多人，包含高中、國中、國小及雙語部。115學年度國小部預計招收3班75人，因少子化，國小部入學狀況還好；但國中部招收3班84人常擠破頭，招生名額分為「園區生」64名與「社區生」20名，園區生主要就是園區廠商、以及校方有教育合作單位（嘉大、中正、長庚科大、長庚醫院、虎科大、南華、吳鳳科大、故宮南院）等。

社區生資格含設籍太保、朴子、六腳及馬稠後、AI無人機園區員工子女。由於國中部辦學頗受期待，前2年報名人數皆遠超員額，如去年168名學生爭取84個名額，報名人數足足多出一倍，因此國中部年年均須辦理抽籤。校方強調，若報名人數超額，將由社會公正人士進行線上直播抽籤，過程公平公開。

校方表示，本來本月中就要開始報名，但簡章還在國教署審核中，待核備文號下來，會立即上網公布時程。

林怡慧表示，校方除了具備優質師資，課程也相當國際化與科技化；新校舍採綠建築計預計今年11、12月陸續完工，最快明年2月1日寒假過後，師生即可遷入新校園，屆時各部將有獨立空間並透過長廊連結交流。目前校方暫借嘉義大學、長庚科大等校舍，管理嚴謹，並有學務創新人員巡視，確保學生在安全環境下學習。 嘉義科學園區實驗中學昨天舉辦招生說明會，有體驗課程供報名家長、學生感受學習氛圍。記者李宗祐／攝影 嘉義科學園區實驗中學校長林怡慧表示，校方除了具備優質師資，課程也相當國際化與科技化，最快明年2月1日寒假過後，師生即可遷入新校園。記者李宗祐／攝影 嘉義科學園區實驗中學昨天舉辦招生說明會，入學體驗課程讓學生、家長在正式入學前，透過實際參與學校的教學活動、環境與特色課程，感受學習氛圍。記者李宗祐／攝影 嘉義科學園區實驗中學舉辦招生說明會，吸引許多家長聆聽。記者李宗祐／攝影