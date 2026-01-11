快訊

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

24歲男工地上班多天未到班陳屍租處 昏迷小女友體內驗出藥物

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

新北技藝競賽國小到國中挑戰全市舞台 首創AI繪圖搶先學

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
電動運具是未來趨勢，新北把電動化趨勢融入國中技藝課程，並納入電動機車競賽。圖／新北市教育局提供
電動運具是未來趨勢，新北把電動化趨勢融入國中技藝課程，並納入電動機車競賽。圖／新北市教育局提供

新北市114學年度國中技藝教育競賽將在今年3月2日至3月8日登場，競賽緊扣產業趨勢與生活應用，以「讓每個孩子都有專屬舞台」為核心，規畫13大職群、36項競賽主題，吸引超過1500名九年級學生同場較勁。

新北教育局向下扎根，另辦理4項國小適性挑戰賽，涵蓋建築、程式、餐飲與機器人等領域，讓超過200名國小生透過任務式體驗，提早試探興趣、累積能力，助未來加速起跑。

教育局表示，新北市每年投入約7000萬元，推動國中技藝教育普及與升級，補助全市80所國中開設600餘班技藝教育課程，培育超過1萬1千人次參與職業試探；同時提供專屬競賽舞台，讓學生以實作檢驗學習、以挑戰項目對接產業脈動，讓探索不只停在「喜歡」，更能走向「做得到」。對於競賽表現優異的學生，除累積專業技術，也可在多元升學進路上取得優勢，包括專業群科特色招生、技優甄審與實用技能學程等，協助孩子依照自己的興趣與能力發展適性未來。

面對AI與電動運具快速成長的產業趨勢，今年競賽新北率先把「未來題目」帶進學習現場，首創融入新興科技元素的技藝課程與競賽設計，聚焦電動機車與AI數位圖文創作等新興應用，結合實作導向的技能競技，引導學生從零組件、安全維護到創作發想到作品產出，認識智慧交通、綠色能源與AI基礎應用，讓技藝學習同時對準課程與未來產業。

新北高工主任邱傳福表示，新北把電動化趨勢融入國中技藝課程，並納入電動機車競賽，引導學生動手理解三電系統與關鍵零組件運作，建立安全維護觀念，回應能源轉型的人才需求。樟樹國際實中林莉軒主任分享，因應AI應用普及，規劃全國唯一「AI數位圖文創作競賽」，引導學生在合理、合法的前提下使用AI工具，並結合ChatGPT、Gemini、Illustrator與Photoshop等創作流程，從構想到設計完整實作，讓AI成為表達與解題能力的一部分，也融入永續議題，培養科技素養與創意思維。

淡水區正德國中去年有46名學生在技藝競賽獲獎，正德國中黃易進校長表示，技藝教育的關鍵在於讓孩子敢嘗試、能選擇，透過多元課程與競賽累積自信，找到屬於自己的路。

教育局表示，為強化技職教育向下扎根，新北市同步推動國小適性挑戰賽與寒假育樂營，讓孩子在國小階段就能透過體驗與任務闖關接觸職群概念、培養動手做精神，讓職涯探索即早開始。有興趣的國小生可踴躍報名參與，相關報名資訊與簡章可至新北技職教育資源網（https://tve.ntpc.edu.tw/）查詢。

新北首創AI圖文國中技藝競賽，讓技藝教育對焦新興科技。圖／新北市教育局提供
新北首創AI圖文國中技藝競賽，讓技藝教育對焦新興科技。圖／新北市教育局提供
新北豫章工商辦理餐旅職群挑戰賽，選手大展身手秀廚藝。圖／新北市教育局提供
新北豫章工商辦理餐旅職群挑戰賽，選手大展身手秀廚藝。圖／新北市教育局提供

電動機車 教育局

延伸閱讀

新北農業局攜手華梵大學USR推創生 石碇茶產業串聯迎春燈展

新北營養午餐藍綠掀戰 蘇巧慧：不只要免費、還要高品質

莊敬高職13年愛心圍爐 新北千人弱勢歲末團圓

不滿柯文哲巨額交保 他寄信嗆「放火燒法院」...北院7罪判1年徒刑

相關新聞

台積電嘉義廠3千員工將進駐 嘉科實中入學門愈來愈窄

國立嘉義科學園區實驗中學邁入第3年，昨天舉行年度招生說明會，吸引許多關心入學機會家長，甚至有來自台中遠道而來。台積電今年...

新北技藝競賽國小到國中挑戰全市舞台 首創AI繪圖搶先學

新北市114學年度國中技藝教育競賽將在今年3月2日至3月8日登場，競賽緊扣產業趨勢與生活應用，以「讓每個孩子都有專屬舞台...

校園新鮮事／嘉義港坪國小打造3色軸線 學生讚「校園變森林公園」

走進嘉義市港坪國小先聽見潺潺水聲，再被滿眼綠意包圍，最後是孩子奔跑笑聲迎面而來。港坪把校園當最好教材，以「藍、綠、橙」3...

曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光

苗栗縣私立建臺高中今天歡度80周年校慶，眾多校友、家長到校同賀，建臺去年7月發生分科測驗集體報考科目填報錯誤風波，在縣長...

一名家長控校方「擅拿聯絡簿」怒闖辦公室 多名家長力挺學校

新竹縣竹北市某國小爆親師衝突，家長在網路指控教務主任未經同意擅自拿走孩子聯絡簿，怒闖學校辦公室與師長爆發口角。據了解，衝...

追星不必出校門！台中這校演唱會畢書盡、許富凱…都來了 學生嗨翻天

由僑泰高中學生自治會籌辦的「閃耀僑泰，點亮青春夢想」校園演唱會昨天下午登場，邀請畢書盡、孫盛希、許富凱、晨悠、聖恩、呂士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。