新北技藝競賽國小到國中挑戰全市舞台 首創AI繪圖搶先學

新北市114學年度國中技藝教育競賽將在今年3月2日至3月8日登場，競賽緊扣產業趨勢與生活應用，以「讓每個孩子都有專屬舞台」為核心，規畫13大職群、36項競賽主題，吸引超過1500名九年級學生同場較勁。

新北教育局向下扎根，另辦理4項國小適性挑戰賽，涵蓋建築、程式、餐飲與機器人等領域，讓超過200名國小生透過任務式體驗，提早試探興趣、累積能力，助未來加速起跑。

教育局表示，新北市每年投入約7000萬元，推動國中技藝教育普及與升級，補助全市80所國中開設600餘班技藝教育課程，培育超過1萬1千人次參與職業試探；同時提供專屬競賽舞台，讓學生以實作檢驗學習、以挑戰項目對接產業脈動，讓探索不只停在「喜歡」，更能走向「做得到」。對於競賽表現優異的學生，除累積專業技術，也可在多元升學進路上取得優勢，包括專業群科特色招生、技優甄審與實用技能學程等，協助孩子依照自己的興趣與能力發展適性未來。

面對AI與電動運具快速成長的產業趨勢，今年競賽新北率先把「未來題目」帶進學習現場，首創融入新興科技元素的技藝課程與競賽設計，聚焦電動機車與AI數位圖文創作等新興應用，結合實作導向的技能競技，引導學生從零組件、安全維護到創作發想到作品產出，認識智慧交通、綠色能源與AI基礎應用，讓技藝學習同時對準課程與未來產業。

新北高工主任邱傳福表示，新北把電動化趨勢融入國中技藝課程，並納入電動機車競賽，引導學生動手理解三電系統與關鍵零組件運作，建立安全維護觀念，回應能源轉型的人才需求。樟樹國際實中林莉軒主任分享，因應AI應用普及，規劃全國唯一「AI數位圖文創作競賽」，引導學生在合理、合法的前提下使用AI工具，並結合ChatGPT、Gemini、Illustrator與Photoshop等創作流程，從構想到設計完整實作，讓AI成為表達與解題能力的一部分，也融入永續議題，培養科技素養與創意思維。

淡水區正德國中去年有46名學生在技藝競賽獲獎，正德國中黃易進校長表示，技藝教育的關鍵在於讓孩子敢嘗試、能選擇，透過多元課程與競賽累積自信，找到屬於自己的路。

教育局表示，為強化技職教育向下扎根，新北市同步推動國小適性挑戰賽與寒假育樂營，讓孩子在國小階段就能透過體驗與任務闖關接觸職群概念、培養動手做精神，讓職涯探索即早開始。有興趣的國小生可踴躍報名參與，相關報名資訊與簡章可至新北技職教育資源網（https://tve.ntpc.edu.tw/）查詢。 新北首創AI圖文國中技藝競賽，讓技藝教育對焦新興科技。圖／新北市教育局提供 新北豫章工商辦理餐旅職群挑戰賽，選手大展身手秀廚藝。圖／新北市教育局提供