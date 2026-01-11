校園新鮮事／嘉義港坪國小打造3色軸線 學生讚「校園變森林公園」

走進嘉義市港坪國小先聽見潺潺水聲，再被滿眼綠意包圍，最後是孩子奔跑笑聲迎面而來。港坪把校園當最好教材，以「藍、綠、橙」3大軸線，實踐永續與共融學習藍圖，讓孩子從生活場域理解環境、關懷社會。學生樂在學習，開心說「校園變美麗森林公園好棒喔！」

主任黃相如、潘子賢說，「藍軸水漾港坪」以校園170公尺人工生態溪流為核心，帶孩子親水、近水、懂水。學生在溪畔觀察人工濕地生態，探究水循環與環境互動，連結城市防災與水資源管理。高年級學生動手設計節水系統，提出社區防洪倡議，從做中學培養「我能為永續城市盡力」責任感。

「綠軸森活港坪」把生物多樣性搬進日常學習，透過複層植栽、蜜源與食草植物，打造蝴蝶生態園等角落，吸引昆蟲、鳥類棲息；種植世界5大洲樹種與台灣原生植物，形成環校綠色生態廊道。孩子分組認養生態圍籬、照顧蝴蝶網室，在「港坪牧場」照料小羊，透過長期觀察與照護，理解萬物相互依存生命關係。

「橙軸共融港坪」聚焦藝術、情緒教育與共融空間，延續特有畢業傳承，師生與交趾陶藝術家合作，創作蝴蝶、羊群、魚兒、諸羅樹蛙與原生植物等作品，融入校園公共景觀，讓孩子透過創作表達情感、練習自我覺察與環境感知。

主任賴歆怡說，港坪推動社會情緒學習，志工團陪伴引導，點亮孩子「溫暖心燈」、持續推動普特共融學習。校長楊勛凱期待師生都能在水、綠與風交織的校園感受永續共融教育美好。