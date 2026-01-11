校園新鮮事／嘉義港坪國小打造3色軸線 學生讚「校園變森林公園」
走進嘉義市港坪國小先聽見潺潺水聲，再被滿眼綠意包圍，最後是孩子奔跑笑聲迎面而來。港坪把校園當最好教材，以「藍、綠、橙」3大軸線，實踐永續與共融學習藍圖，讓孩子從生活場域理解環境、關懷社會。學生樂在學習，開心說「校園變美麗森林公園好棒喔！」
主任黃相如、潘子賢說，「藍軸水漾港坪」以校園170公尺人工生態溪流為核心，帶孩子親水、近水、懂水。學生在溪畔觀察人工濕地生態，探究水循環與環境互動，連結城市防災與水資源管理。高年級學生動手設計節水系統，提出社區防洪倡議，從做中學培養「我能為永續城市盡力」責任感。
「綠軸森活港坪」把生物多樣性搬進日常學習，透過複層植栽、蜜源與食草植物，打造蝴蝶生態園等角落，吸引昆蟲、鳥類棲息；種植世界5大洲樹種與台灣原生植物，形成環校綠色生態廊道。孩子分組認養生態圍籬、照顧蝴蝶網室，在「港坪牧場」照料小羊，透過長期觀察與照護，理解萬物相互依存生命關係。
「橙軸共融港坪」聚焦藝術、情緒教育與共融空間，延續特有畢業傳承，師生與交趾陶藝術家合作，創作蝴蝶、羊群、魚兒、諸羅樹蛙與原生植物等作品，融入校園公共景觀，讓孩子透過創作表達情感、練習自我覺察與環境感知。
主任賴歆怡說，港坪推動社會情緒學習，志工團陪伴引導，點亮孩子「溫暖心燈」、持續推動普特共融學習。校長楊勛凱期待師生都能在水、綠與風交織的校園感受永續共融教育美好。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言