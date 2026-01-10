快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

台中藍營「姐弟之爭」盧秀燕首表態喊話黨內進度 鄭麗文回應

曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣私立建臺高中今天歡度80周年校慶，眾多校友、家長到校同賀，建臺去年7月發生分科測驗集體報考科目填報錯誤風波，在縣長鍾東錦、立委邱鎮軍及校友協助下，校務運作已恢復正常，代理校長黃國峰博士曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商3校校長，去年8月抱著使命感回校接下教務主任重擔，今年元月並出任代理校長，期盼早日恢復建臺往昔的榮光。

建臺高中多年來一直是苗栗縣升大學表現頂尖的學校，在各行業都培育許多優秀人才，但受少子化衝擊，近年來學校經營面臨挑戰，目前國中部加高中部僅約900人，與往年3、4千名學生的榮景差異甚大。

校友葉雲城去年在鍾縣長、立委邱鎮軍的協調下接任建臺董事長，他今天在校慶大會致詞時強調，這一年多來建臺走得並不平順，學校經歷組織與人事更迭，校長與董事長頻繁更換、師資流動、經費吃緊，加上去年6、7月間發生分科測驗報考科目填報錯誤事件，讓學校承受外界的質疑，也讓許多師生感到不安與委屈，風風雨雨確實為建臺蒙上一層陰影。

葉雲城強調，這些問題他們沒有逃避，也不會否認，這幾個月來建臺在全體教職員工、家長會、董事會共同努力下終於安然度過，校內師長依然堅守教學崗位、為學生付出，行政團隊在資源有限的情況下，也努力讓校務回到正軌，創校80年來的歷史告訴大家，建臺從來不是一路順風的學校，而是一所在逆境中學會成長的學校。

據了解，建臺董事會目前共有15席，但仍有2派人馬較勁，董事會任命校長需要三分之二席次出席才能召開，也就是需要10人出席開會，會中過半數同意即可，但先前董事會出席人數都未能達標。

今年校慶活動安排園遊會，熱鬧非凡，許多校友也兼具家長身分，還有多名傑出校友出席，鍾東錦並宣布送雞排、奶茶給大家，讓台下學生一片歡呼。

代理校長黃國峰表示，很感謝各方的協助，回到母校服務，他會從以往的教學經驗及行政歷練投注心力，讓學校早日重回往昔的榮光。

黃國峰曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商三校校長，去年回母校「救援」擔任教務主任，今年元月起開始擔任代理校長。記者胡蓬生／攝影
黃國峰曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商三校校長，去年回母校「救援」擔任教務主任，今年元月起開始擔任代理校長。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶，安排園遊會等節目。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶，安排園遊會等節目。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶，多名傑出校友回母校慶賀。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶，多名傑出校友回母校慶賀。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶，苗栗縣長鍾東錦（右三）到場祝賀。記者胡蓬生／攝影
苗栗市私立建臺高中今天辦理創校80周年校慶，苗栗縣長鍾東錦（右三）到場祝賀。記者胡蓬生／攝影

分科測驗 邱鎮軍 鍾東錦

延伸閱讀

影／有日照、有活動中心！卓蘭鎮公所、代表會聯合行政大樓落成啟用

高虹安復職首度出席園縣市高峰會 鍾東錦：盼大新竹輕軌接竹南、頭份

鍾東錦頒揚運動績優選手教練 炮打中央在教育與醫療虧欠苗栗

苗栗元旦升旗逾千人齊聚 鍾東錦盼朝野和解

相關新聞

一名家長控校方「擅拿聯絡簿」怒闖辦公室 多名家長力挺學校

新竹縣竹北市某國小爆親師衝突，家長在網路指控教務主任未經同意擅自拿走孩子聯絡簿，怒闖學校辦公室與師長爆發口角。據了解，衝...

追星不必出校門！台中這校演唱會畢書盡、許富凱…都來了 學生嗨翻天

由僑泰高中學生自治會籌辦的「閃耀僑泰，點亮青春夢想」校園演唱會昨天下午登場，邀請畢書盡、孫盛希、許富凱、晨悠、聖恩、呂士...

曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光

苗栗縣私立建臺高中今天歡度80周年校慶，眾多校友、家長到校同賀，建臺去年7月發生分科測驗集體報考科目填報錯誤風波，在縣長...

興趣變成入場券！台東女中美術班特殊選才捷報連連

國立台東女中美術班在115學年度特殊選才升學表現亮眼，50%學生依循自身興趣與專長，成功敲開大學之門，提早確定未來方向，...

食農教育融入社團活動 汐止區崇義高中教學生吃的更健康

將食農教育融入社團課程，汐止區崇義高中配合在地文化的融入，結合學校運動教育的飲食需求，特別與汐止農會合作開辦食農教育，不但推展在地農產，並推出以蛋白質為主題的烹調課程，希望學生學習吃得健康，今(9)日這學期最後一堂的成果展，學生們也分組烹煮韓式豆腐鍋。

金門都更工程太吵？民眾控干擾師生上課 校方：符合法規不影響教學

金門縣首件公辦都市更新案「金城西南門里公所暨周邊地區公辦都更案」去年11月30日動土後，近日因施工噪音問題在網路上引發討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。