曾鬧分科報考烏龍 苗栗建臺中學80周年校慶代理校長盼重振榮光
苗栗縣私立建臺高中今天歡度80周年校慶，眾多校友、家長到校同賀，建臺去年7月發生分科測驗集體報考科目填報錯誤風波，在縣長鍾東錦、立委邱鎮軍及校友協助下，校務運作已恢復正常，代理校長黃國峰博士曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商3校校長，去年8月抱著使命感回校接下教務主任重擔，今年元月並出任代理校長，期盼早日恢復建臺往昔的榮光。
建臺高中多年來一直是苗栗縣升大學表現頂尖的學校，在各行業都培育許多優秀人才，但受少子化衝擊，近年來學校經營面臨挑戰，目前國中部加高中部僅約900人，與往年3、4千名學生的榮景差異甚大。
校友葉雲城去年在鍾縣長、立委邱鎮軍的協調下接任建臺董事長，他今天在校慶大會致詞時強調，這一年多來建臺走得並不平順，學校經歷組織與人事更迭，校長與董事長頻繁更換、師資流動、經費吃緊，加上去年6、7月間發生分科測驗報考科目填報錯誤事件，讓學校承受外界的質疑，也讓許多師生感到不安與委屈，風風雨雨確實為建臺蒙上一層陰影。
葉雲城強調，這些問題他們沒有逃避，也不會否認，這幾個月來建臺在全體教職員工、家長會、董事會共同努力下終於安然度過，校內師長依然堅守教學崗位、為學生付出，行政團隊在資源有限的情況下，也努力讓校務回到正軌，創校80年來的歷史告訴大家，建臺從來不是一路順風的學校，而是一所在逆境中學會成長的學校。
據了解，建臺董事會目前共有15席，但仍有2派人馬較勁，董事會任命校長需要三分之二席次出席才能召開，也就是需要10人出席開會，會中過半數同意即可，但先前董事會出席人數都未能達標。
今年校慶活動安排園遊會，熱鬧非凡，許多校友也兼具家長身分，還有多名傑出校友出席，鍾東錦並宣布送雞排、奶茶給大家，讓台下學生一片歡呼。
代理校長黃國峰表示，很感謝各方的協助，回到母校服務，他會從以往的教學經驗及行政歷練投注心力，讓學校早日重回往昔的榮光。
