一名家長控校方「擅拿聯絡簿」怒闖辦公室 多名家長力挺學校
新竹縣竹北市某國小爆親師衝突，家長在網路指控教務主任未經同意擅自拿走孩子聯絡簿，怒闖學校辦公室與師長爆發口角。據了解，衝突源自班導師早自習練習卷、補考等爭議，家長曾向教育局陳情。事件延燒至今，班上多名家長力挺學校，教育局也表示全案調查中。
家長在Threads貼出影片，畫面只見她情緒激動進入學校辦公室，大罵：「偷聯絡簿」、「叫警察來，拿走聯絡簿幹什麼」。校方人員則回應：「沒有偷，是在查核檢核」、「你們跟班導師有誤會，我們有必要去了解狀況到底怎麼發生的」，不過家長仍不滿追問：「為何第一時間不是找我是找安親班」？
據了解，整起衝突起因可追溯至約2個月前，該名家長指控班導師要求學生在早自習完成國語與數學練習卷；另孩子請假未能參加考試，家長雖同意後續補考，卻發現試卷仍被註記「事假，未補考」，認為處置不合理，因此向新竹縣政府教育局及校方提出陳情。
事件曝光後在網路引發關注討論，班導師承受高度輿論壓力。不過同班多名家長也自發連署，寫感謝函力挺老師，肯定其長期教學認真、關心學生，盼外界勿以片面資訊定調。
未料風波仍未平息，家長近日再指控教務主任突然通知她取回孩子聯絡簿，事後更發現主任試圖私下將聯絡簿送至孩子就讀的安親班，引發家長強烈不滿，並在校內與師長爆發激烈爭執，當眾互槓。
該則貼文也引來多名自稱同校的家長現身：「我是學校家長之一，您這樣把小朋友露出在影片中，有考慮到別人孩子的肖像隱私嗎？」、「您兩周前已經溜進學校一次，學校選擇不報警，但您這樣的行為除了影響老師們教學心情，也讓我們這些家長開始感到恐懼。」也家長直言：「聽同年級家長說已經快受不了她這樣鬧」、「溜進去學校真的好可怕」。
亦有留言替校方緩頰，指出「當了一輩子的老師，我從來沒聽過有老師有偷聯絡簿的必要」，並提醒該名家長，「您連續10幾篇都是控訴補考的事，不知道您在期中考安排孩子出國前，有沒有跟學校確認後續評量方式？」
對此新竹縣政府教育局表示，目前學校調查處理中，教育局會督促學校與家長保持良好溝通管道，以保障學生受教權為最優先考量。
