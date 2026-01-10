興趣變成入場券！台東女中美術班特殊選才捷報連連
國立台東女中美術班在115學年度特殊選才升學表現亮眼，50%學生依循自身興趣與專長，成功敲開大學之門，提早確定未來方向，升學成果令人振奮。東女美術班鼓勵學生從藝術出發，探索多元領域，讓學生在特殊選才管道中展現獨特競爭力。
美術班導師康毓庭說，這次的亮眼成績，來自長期累積的教學能量。10年來，美術班承接教育部美感與設計創新課程及跨領域美感計畫，近3年更在國教署挹注藝術共創計畫經費下，與大學端合作開設多元創新課程，讓學生的學習歷程更加完整而豐富，成為特殊選才勝出的關鍵。
此次放榜成果中，學生表現相當出色。張芷瑞同時錄取國立聯合大學建築系與中原大學建築系；高爾諾上榜國立嘉義大學視覺藝術學系及國立台南大學視覺藝術與設計學系；柯欣妮則同時錄取國立高雄師範大學視覺設計系與銘傳大學商業設計學系。
另有沈益展錄取國立聯合大學建築系、王羽歆錄取國立聯合大學文化創意與數位行銷系、朱婉瑄錄取國立高雄大學工藝與創意設計學系、李沛萱錄取中原大學室內設計系、王若羽錄取輔仁大學應用美術系，成果豐碩。
康毓庭表示，平時透過多元題材與課程設計，讓學生不斷嘗試不同方向；在高三階段，則協助學生釐清志向、選擇適合的校系，並辦理模擬面試，提升學生在特殊選才面試時的穩定度與自信心。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言