金門都更工程太吵？民眾控干擾師生上課 校方：符合法規不影響教學

金門縣首件公辦都市更新案「金城西南門里公所暨周邊地區公辦都更案」去年11月30日動土後，近日因施工噪音問題在網路上引發討論。有匿名民眾在社群平台投訴，指工程噪音頻繁干擾課堂，恐影響鄰近金城國中、金門高中及中正國小學生的學習品質，對此，金城國中表示，環保局量測噪音仍在法規容許範圍內，學生學習未受影響。

該名匿名網友指出，施工聲響如同「一再闖入課堂的惡夢」，導致教師被迫中斷教學、學生難以專心，呼籲立即暫停高噪音工程或調整施工時段，避免影響上課時間，相關貼文引起部分家長與網友關注，不少人上去吐槽發文者，認為他指控的沒道理，「照你這樣講金門永遠不用都更了」、「小孩真的要讀書什麼都可以克服，照你這麼說就啥事都別做了」。

對此，金城國中主動發表聲明稿表示，學校一向將教學品質與師生權益視為核心原則，自工程施工以來，即與家長會保持高度關注，並多次前往勵學樓逐層、逐班了解實際情況。校方指出，整體而言，施工噪音對課堂影響有限，教學與學習仍能穩定進行。

為避免爭議流於主觀判斷，校方也於本月7日下午邀請環保局到校進行噪音量測，結果顯示，勵學樓空曠屋頂測得61分貝，四樓東側教室在門窗開啟狀態下為45分貝，均在法規容許範圍內，學生學習未受明顯影響。

住在工地附近約20公尺的許先生表示，施工期間出現噪音在所難免，但仍在可接受範圍內，「施工只是一陣子，又不是一輩子」，認為對生活影響不大。

施工廠商則回應，目前已完成打樁作業，後續將大幅減少敲擊等高噪音工項，並會配合在六日儘量安排聲音較小的工程內容，同時對造成周邊住戶及校園不便，表達歉意。

