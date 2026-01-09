食農教育融入社團活動 汐止區崇義高中教學生吃的更健康

將食農教育融入社團課程，汐止區崇義高中配合在地文化的融入，結合學校運動教育的飲食需求，特別與汐止農會合作開辦食農教育，不但推展在地農產，並推出以蛋白質為主題的烹調課程，希望學生學習吃得健康，今(9)日這學期最後一堂的成果展，學生們也分組烹煮韓式豆腐鍋。

如何煮出健康美味的韓式豆腐鍋，社團課程一開始，由廚師介紹食材、烹煮順序，而前提是如何挑選新鮮食材，包括蛤蜊怎麼選，還有利用新鮮大白菜，就連配料都自己炒，接著發給每一組需要的食材，由學生自己煮出一鍋韓式豆腐鍋。

崇義高中主任曾嘉汶表示，崇義高中是以學生多元發展的課程為主，讓學生在社團裡學習團隊合作、培養第二、第三專長，社團有棒球社、吉它社、熱舞社、康輔社、以及這次跟汐止區農會配合的食農教育，希望孩子在課餘多元學習，還有學校運動員多，食農部分，就特別安排以蛋白質為主題的烹調課程，希望學生們在專業老師跟廚師的教導下，學會吃得健康，還有挑選有營養價值的食材，並學會養生料理的烹調，而且能夠幫助汐止農業。

這學期五次課程，分別推出豆類、馬鈴薯、菌菇、水蓮和冠軍養生火鍋料理，在社團最後一次的課程中，也辦成果展示，包含老師帶領課程反思、學生心得分享、火鍋湯底製作、分組烹調。崇義高中特別感謝汐止農會協助提供各項烹調器具和食材，也感謝汐止農會四健指導員詹雅甯及陳燦旭廚師對學生的指導，對於本校推廣運動產業飲食健康有極大的教育意義。

汐農四健會指導員詹雅甯提到，身為汐止農會推廣員，覺得食農教育是推廣永續的重要媒介，所以會深入校園去上食農教育，希望透過課程，學生可以認識一些家鄉的東西，可以認同在地特產、認同家鄉，並且教他們學習選擇吃的食物，吃的更健康，在崇義高中以運動員居多，所以，他們蛋白質攝取會比較多，也特別加強這部分，希望食農教育從小開始，讓永續課題可以融入在生活中。