快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

見銀樓遇搶匪！龍潭高中學生立刻上前逮賊 中壢警贈感謝狀表揚

桃園電子報／ 桃園電子報

S 20332663
警方特地到龍潭高中頒發感謝狀、禮券及繡有其姓名的「警察英熊」娃娃表揚張哲瑋的正義之舉。圖：警方提供

桃園市中壢區日前發生一起銀樓搶奪案件，龍潭高級中學三年級學生張哲瑋正巧行經現場，發現被害人高聲呼救並追逐犯嫌，眼見情況緊急，未選擇旁觀，立即上前協助攔阻並壓制犯嫌，在警方到場前成功阻止其逃逸，中壢警分局獲報後也迅速到場處理，7日也特地到龍潭高中頒發感謝狀、禮券及繡有其姓名的「警察英熊」娃娃表揚張哲瑋的正義之舉。

中壢分局表示，中壢派出所去(114)年12月19日下午13時許接獲報案，在中壢區中平路發生銀樓搶案。警方於1分鐘內即趕抵現場時，犯嫌林姓男子已遭被害人及民眾合力控制，並起獲價值逾11萬元的黃金戒指1枚，全案警詢後依搶奪罪嫌移送偵辦。

為表揚張哲瑋見義勇為的精神，中壢分局副分局長鄧伯群，率同偵查隊副隊長戴立明，於7日前往龍潭高中，在全校周會時間公開表揚，致贈感謝狀、禮券及繡有張哲瑋姓名的「警察英熊」娃娃，感謝他協助警方順利查獲犯嫌，守護民眾財產安全。

中壢分局長林鼎泰表示，張哲瑋在關鍵時刻挺身而出、協助警方制伏犯嫌，勇氣與正義感值得肯定與表揚；也呼籲民眾應在確認自身安全、沒有危害的狀況下協助警方，非必要切勿貿然與歹徒發生肢體衝突，遇有類似情形，仍應以第一時間通報警方、留意自身安全為優先，讓專業警力到場處置，才是最安全的做法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭高中學子勇擒銀樓搶匪 中壢警贈感謝狀、姓名熊表揚

延伸閱讀：

  1. 葡萄王龍潭廠落實ESG獲肯定 張善政：助更多廠商迎戰碳定價時代
  2. 中壢弱勢戶回收物堆積如山 桃園清潔隊、志工合力清出7噸垃圾

中壢 警察 銀樓

延伸閱讀

影／中壢警開槍追贓車嫌犯 歹徒撞員警…一路衝撞逃逸畫面曝

TPBL／「不可能的任務」！雲豹完成主場搬遷大工程

記得儲水！桃園中壢今晚「停水6小時」 時間、範圍快看

翻轉舊城風貌！中壢站前街道將改善打造綠色商圈 估今年8月完工

相關新聞

見銀樓遇搶匪！龍潭高中學生立刻上前逮賊 中壢警贈感謝狀表揚

桃園市中壢區日前發生一起銀樓搶奪案件，龍潭高級中學三年級學生張哲瑋正巧行經現場，發現被害人高聲呼救並追逐犯嫌，眼見情況緊急，未選擇旁觀，立即上前協助攔阻並壓制犯嫌，在警方到場前成功阻止...

終結風雨畢典！雲林東仁國中創校20年無活動中心 今終於動土

創校20年一直沒有學生活動中心的雲林縣虎尾東仁國中，辦學績效佳，學生數年年飽和，但畢業典禮及各種大型集會講座只能在戶外舉...

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

日前北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬...

影／苗栗頒發國中會考成績激勵方案獎金逾600萬元 鼓勵學子就近入學

苗栗縣政府今天頒發優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案、國中教育會考成績激勵方案、體育優秀學生及學校拔尖、扶弱獎金、...

彰化平和國小建和分校擴建波折 二期校舍投入2億今動工

彰化平和國小建和分校因校地空間有限，目前僅約40至50名學生在校就讀。彰化縣政府今日舉行第二期校舍新建工程動土典禮，投入...

國中教育會考日期確定了！5月16至17日舉行 簡章明天公告

115年國中教育會考訂於5月16、17日舉行，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各考區簡章自1月9日起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。