快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

林岱樺挺營養午餐免費 選上市長再加碼投資教育

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
林岱樺表態挺午餐免費政策，再加碼三大教育投資。圖／立委林岱樺辦公室提供
林岱樺表態挺午餐免費政策，再加碼三大教育投資。圖／立委林岱樺辦公室提供

針對陳其邁市長宣布推動「高雄公立學校營養午餐免費」政策，高雄市長參選人、立法委員林岱樺表示全力支持，她也強調如果未來成為高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。

林岱樺指出，營養午餐免費是把照顧落實在每天的日常，更是減輕家庭負擔、提升學習支持的關鍵一步，她除了支持市府午餐免費政策，也將提出更完整的「從營養到健康、從體能到國際力」的加碼方案，包含讓孩子「天天有牛乳，補鈣顧健康」，把營養支持制度化、日常化；同時推動「幼兒體適能，課程有補助」，把運動與健康習慣向下扎根，協助幼兒園與家庭有資源、有方法；並以「班班有外師，城鄉無差距」為目標，讓偏鄉與市區享有同等的語言學習機會，縮短城鄉教育落差，讓高雄教育從照顧走向競爭力，打造更健康、更公平、更有國際力的下一代。

營養午餐 林岱樺 偏鄉 陳其邁 幼兒園

延伸閱讀

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

藍轟高市衛生局長黃志中下台負責 林岱樺：支持他留任推動改革

林岱樺聲援積極查辦「績優督導」性侵案 嘆「社會安全網出現破口」

民進黨高雄市長初選白熱化 林岱樺掃街拜票拚戰

相關新聞

新竹市跟進！115學年度起營養午餐全額補助

台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費，新竹市府晚間宣布跟進，今年8月起正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由...

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

針對16個縣市宣布國中小學營養午餐全免，雲林縣長張麗善今天傍晚再度召集相關主管緊急會商後宣布，「不惜舉債，咬緊牙關也要顧...

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

相隔僅2天，高雄國中小學生營養午餐政策突然從使用者付費變成免費，爭取市長提名的立委邱議瑩、林岱樺陸續表達支持。粉專用「髮...

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

包括台北市、台中市及高雄市政府規劃推動「免費營養午餐」政策，引發家長討論。一名台北市學生家長昨(7)日在Threads發文，質疑政策配套不足，擔憂未來孩子的營養午餐品質下滑、家長監督機制弱化，及教育資源錯置，直言該政策恐成為「買票式福利」。

林岱樺挺營養午餐免費 選上市長再加碼投資教育

針對陳其邁市長宣布推動「高雄公立學校營養午餐免費」政策，高雄市長參選人、立法委員林岱樺表示全力支持，她也強調如果未來成為...

各縣市跟進蔣萬安免費營養午餐政策 業者籲「3關鍵」才能做得久

各縣市陸續宣布營養午餐免費政策，業者表示，營養午餐已成公共責任，但強調免費僅僅只是開始，如何長久延續才是最重要，包含避免...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。