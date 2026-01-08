林岱樺挺營養午餐免費 選上市長再加碼投資教育

針對陳其邁市長宣布推動「高雄公立學校營養午餐免費」政策，高雄市長參選人、立法委員林岱樺表示全力支持，她也強調如果未來成為高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。

林岱樺指出，營養午餐免費是把照顧落實在每天的日常，更是減輕家庭負擔、提升學習支持的關鍵一步，她除了支持市府午餐免費政策，也將提出更完整的「從營養到健康、從體能到國際力」的加碼方案，包含讓孩子「天天有牛乳，補鈣顧健康」，把營養支持制度化、日常化；同時推動「幼兒體適能，課程有補助」，把運動與健康習慣向下扎根，協助幼兒園與家庭有資源、有方法；並以「班班有外師，城鄉無差距」為目標，讓偏鄉與市區享有同等的語言學習機會，縮短城鄉教育落差，讓高雄教育從照顧走向競爭力，打造更健康、更公平、更有國際力的下一代。