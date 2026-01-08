新竹市跟進！115學年度起營養午餐全額補助
台北市長蔣萬安宣布北市國中小學營養午餐全面免費，新竹市府晚間宣布跟進，今年8月起正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過6.1億元經費，讓全市學童在校用餐無須再由家長額外負擔。
高虹安說，此次全額補助政策涵蓋市國立中小學生，國小補助從40元增加到60元、國中補助從45元增加到65元。此外，增加編列1.07億元持續要求學校午餐採用符合「國產三章一Q」等可溯源優質食材，確保餐食品質與安全。
市府強調，全額補助並非降低標準，而是在維持既有品質基礎上，由政府承擔費用，讓學生安心用餐、家長放心。
除餐費補助外，市府也同步推動「午餐廚房升級2.0」計畫，每年投入超過1000萬元，逐年升級19座中央廚房設備，導入現代化烹調與作業機具，提升製餐安全、效率與餐點穩定度，確保全額補助能實質反映在學生用餐體驗上。
市府說，市府今年全額補助東園國小6600萬元新建午餐廚房，透過全新規畫的製餐動線與現代化設備配置，不僅提升製餐效率與衛生安全，也有效支援校內午餐供應需求，成為竹市推動校園午餐廚房現代化的重要示範。
教育處指出，未來市府將持續滾動檢討制度執行情形，結合營養教育與校園餐飲管理，打造安全、營養且具品質的校園飲食環境，讓每一位學生都能吃得安心、健康成長。
