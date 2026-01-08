快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
原本無法開辦國中小午餐全免費的雲林縣，縣長張麗善今晚再度和相關主管會商後，決定咬緊牙關也要照顧雲林小孩，115學年度國中小午餐費全免。記者蔡維斌／攝影
針對16個縣市宣布國中小學營養午餐全免，雲林縣長張麗善今天傍晚再度召集相關主管緊急會商後宣布，「不惜舉債，咬緊牙關也要顧好雲林囡仔」，115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

張麗善還表示，餐費還將從原本每餐約43元提高至50元，全縣4萬多名國中小學生及7千多名老師，所需經費約6億元。

對於營養午餐全免，雲林縣長張麗善昨天曾表示，在財政健全原則下，她樂觀其成，但雲林縣財政狀況實在難實施。她力批財劃法不複議、不公告、也不執行，造成弱勢縣市財政更困難，社會福利跟不上六都，只會擴大城鄉差距。

不過，今天下午張麗善再找來相關主管會商。事後她對記者說，縣府會咬緊牙關苦撐，不惜舉債也要照顧好小朋友。

張麗善表示，營養午餐理應是中央推動的全國一致性政策，但因中央財劃法不複議、不公告、也不執行造成雲林多重財政困境，但為了雲林人尊嚴，並在張嘉郡委員允諾爭取落實新版財劃法下，縣府將咬緊牙根，不惜舉債從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

張麗善說，財劃法讓許多補助停止，例如偏鄉營養午餐補助、3章1Q、水電費等均改由地方自行負擔，縣府增加約2億元以上的沈重負擔。前天中央又突然提高雲林縣的財力等級，導致縣府將增加15億元以上配合款，財政更加嚴峻。

張麗善說，在財政困窘之下，雲林兩年設法投入近7億元萬寶龍計畫鼓勵生育，並編列超過2億元讓全縣185所國中小全面更換水洗式智慧黑板，還投入2.8億達成「生生有平板」。此外，中央無預警中止「班班喝鮮奶」補助，縣府仍自行編列2千多萬元，扛下照顧學童健康的擔子。

張麗善說，這2天召集相關主管會商，並在張嘉郡承諾將全力監督中央落實新版財劃法改善地方財政下，決定即便有眾多財政挑戰，縣府仍將咬緊牙根，甚至不惜舉債籌措經費，從115學年度起推動全縣公立國中小學營養午餐免費。

教育處表示，以每餐50元計包括偏鄉學校中央廚房計畫及學生數200人以下廚工薪資補助，縣府將另行籌編5億6337萬餘元，照顧全縣5萬178學生及教職員。

全台家長恐都發錯音！心寬體胖不是「ㄆㄤˋ」 她看國小兒考卷：唸錯30年

目前小學生教科書許多字的讀音唸法跟以前真的有很大不同！一名家長近日於Threads貼文，…

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

針對16個縣市宣布國中小學營養午餐全免，雲林縣長張麗善今天傍晚再度召集相關主管緊急會商後宣布，「不惜舉債，咬緊牙關也要顧...

批學生「腦殘」遭綠追殺？ 區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

北一女有老師日前在班群分享台北市長蔣萬安演講影片，卻遭學生質疑政治不中立。同校老師區桂芝更以「腦殘」批評攻擊該老師的網友...

綠委要求調查區桂芝「腦殘」言論 北市教育局1原因力挺

北一女有老師和學生分享台北市長蔣萬安日前雙城論壇演講影片，在網路掀起討論。北一女國文老師區桂芝怒批網路上攻擊老師的人「不...

以國際視野育才：南華大學國際企業學士學位學程的國際化實踐與雙聯學制啟示

星雲大師秉持「人間佛教」的教育理念，結合百萬人興學的熱誠，於1996年創辦了南華大學，並於1999年成立了管理學院。南華大學管理學院以「邁向價值人本化、知識創新化、視野國際化」為願景，以「培養專業、創新與關懷兼具之管理人才」為使命，以「培育符合所服務之產業市場需求，並具備專業素養、職場需求及博雅素養之管理人才」為教育目標，積極建構優良的教學環境與培養國家及產業所需的管理棟樑。

在土地與水之間，看見使命的重量──我的研究、創新與教育路程

濁水溪，是我研究人生的起點。1997年，我走進國立雲林科技大學，正式開啟了投身技職教育與研究的道路。當時我接觸到濁水溪沖積扇的地層下陷問題，才短短幾次田野調查，就深刻感受到民眾生活的無奈。家園下陷、農田龜裂、建築傾斜，這些並不是抽象的環境數據，而是切切實實發生在人們生活裡的痛苦。那一刻，我告訴自己：如果學術研究不能解決現實問題，那它就失去了存在的價值。於是，我帶著學生們走進彰化與雲林的村落，一步一步記錄下地層下陷的真相。當地民眾告訴我們，雖然知道抽地下水會有後果，但沒有水，就沒有生活與農作。這種「不得不」的選擇，成為我研究的動力，也奠定了我此後二十多年堅持的方向。

